Nowe wersje antywirusów ESET

Nowe edycje programów ESET zyskały udoskonalone mechanizmy wykrywania zagrożeń, w tym wirusów, które aktywują się jeszcze przed uruchomieniem systemu operacyjnego. Nad rozbudową silnika antywirusowego oraz funkcjonalnościami najnowszych programów ESET pracowali m.in. polscy analitycy i deweloperzy z krakowskiego biura

Zdjęcie . /materiały prasowe

Najnowsze portfolio rozwiązań firmy ESET, adresowanych do użytkowników domowych i małych firm (do 4 stacji roboczych), zostało nieco zmodyfikowane i nie znajdziemy w nim już pakietu ESET Smart Security. Program ten został zastąpiony przez ESET Internet Security, wyposażony teraz w zabezpieczenie Anti-Theft, które w razie kradzieży lub zgubienia laptopa pozwala m.in. zlokalizować urządzenie oraz wysłać wiadomość do nowego "właściciela". ESET Internet Security, oprócz ochrony przed wirusami i atakami z sieci, zabezpiecza dodatkowo kamerę użytkownika przed nieuprawnionym dostępem oraz pozwala korzystać ze specjalnie zabezpieczonej przeglądarki do realizowania przelewów online. Nowością jest skaner UEFI, dzięki któremu rozwiązanie chroni przed zagrożeniami aktywującymi się jeszcze przed załadowaniem systemu operacyjnego. Nowy ESET Internet Security udostępnia również rozbudowaną funkcjonalność kontroli rodzicielskiej i udoskonalony monitor sieci domowej. To ostatnie narzędzie sprawdza router w poszukiwaniu luk w zainstalowanym na nim oprogramowaniu, weryfikuje siłę hasła, które chroni dostępu do urządzenia i informuje o poziomie zabezpieczeń urządzeń podłączonych do domowej sieci Wi-Fi.

Wszystkie najnowsze rozwiązania ESET chronią przed stronami internetowymi, próbującymi wyłudzić dane użytkownika (tzw. pułapkami phishingowymi) oraz zagrożeniami próbującymi zaszyfrować dane, a następnie żądającymi zapłaty za ich odblokowanie (tzw. ransomware). Nowe programy udostępniają dodatkowo menedżer licencji - narzędzie na stronie internetowej my.eset.com, które dostarcza informacji nt. posiadanych programów ESET, w tym m.in. na temat długość trwania licencji czy liczby chronionych komputerów. Warto zwrócić uwagę, że nad skutecznością silnika antywirusowego obecnego w nowych wersjach programów ESET oraz nad nowymi funkcjonalnościami tych aplikacji pracowali analitycy i deweloperzy z polskiego biura badawczo-rozwojowego ESET w Krakowie, jednego z kilku tego typu ośrodków na świecie.



Nowe rozwiązania ESET dla użytkowników domowych i małych firm (1-4 stacje robocze) to teraz:

· ESET NOD32 Antivirus (program antywirusowy i antyspyware)

· ESET Internet Security (kompletny pakiet bezpieczeństwa, teraz z funkcją Anti-Theft - następca pakietu ESET Smart Security)

· ESET Smart Security Premium (pakiet bezpieczeństwa klasy premium, który oprócz rozbudowanej ochrony komputera podłączonego do sieci, oferuje opcję szyfrowania danych i menedżera haseł)

· ESET Security Pack (pakiet rozwiązań ESET do ochrony komputera i smartfona) dostępny w dwóch wersjach:

- pozwalającej chronić 1 komputer i 1 smartfon/tablet

- pozwalającej chronić 3 komputery i 3 smartfony/tablety

Posiadacze programów ESET z aktywnymi licencjami mogą bezpłatnie zaktualizować swoje rozwiązania do najnowszych wersji. Użytkownicy pakietu ESET Smart Security mogą bezpłatnie zaktualizować swój program do ESET Internet Security