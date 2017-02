Nowe rozwiązania multimedialne zastosowane w i30

Hyundai i30 trzeciej generacji to samochód wyjątkowy. Poza zmienioną stylistyką i nową gamą silników, jest także przepełniony systemami, które każdemu kierowcy ułatwią codzienne użytkowanie samochodu.

Hyundai i30 trzeciej generacji to samochód zaprojektowany, produkowany i przetestowany w Europie. To pierwszy tak "europejski" model w ofercie koreańskiego producenta. Auto ma 4340 mm długości, 1795 mm szerokości i 1455 mm wysokości, co oznacza odpowiednio o 40, 15 i 15 mm więcej w stosunku do dotychczasowych rozmiarów. Rozstaw osi to nadal 2650 mm (w porównaniu z poprzednią generacją), więc łatwo wywnioskować, że dodatkowe centymetry przełożyły się na zwiększenie przestrzeni we wnętrzu. Pojemność bagażnika, wynosząca 395 litrów, jest o 15 litrów większa niż w konkurencyjnym Golfie.

Reklama

Ale najnowszy Hyundai i30 to przede wszystkim samochód z bogatym wyposażeniem -zarówno poprawiającym bezpieczeństwo, jak i ułatwiającym życie nowoczesnego gadżeciarza.

Android Auto i CarPlay

Już wkrótce po naszych drogach zaczną jeździć autonomiczne samochody. Zanim stanie się to rzeczywistością, muszą nam "wystarczyć" samochody naszpikowane elektronicznymi systemami, które pozwalają np. na synchronizację naszych smartfonów. Takimi właśnie są systemy Google Android Auto oraz Apple CarPlay. Pod tym względem i30 trzeciej generacji prezentuje wyposażenie podobne do hybrydowego modelu IONIQ.



Centrum sterowania multimediami w nowym i30 stanowi duży, przejrzysty, 8-calowy ekran dotykowy, który pozwala na szybki i wygodny dostęp nie tylko do nowej nawigacji, ale także całego systemu łączności i multimediów (Android Auto i CarPlay).

Android Auto oficjalnie nie jest dostępny w Polsce, ale Hyundai umożliwia nam połączenie smartfona z samochodem. Potrzebny nam będzie Android 5.0 na pokładzie smartfona i kabel USB do dokonania pierwszej synchronizacji. Później można korzystać z Android Auto bezprzewodowo.

Android Auto pozwala na wygodną obsługę map Google’a na dużym ekranie w samochodzie, a także umożliwia dostęp do połączeń telefonicznych i muzyki (aplikacja Deezer), bez odrywania wzroku od drogi. Dzięki Android Auto można także odbierać wiadomości w samochodzie - system nam je przeczyta.

Interfejs Android Auto przypomina Android Wear, czyli ten znany ze smartwatchów. Główny ekran jest podzielony na poszczególne, "płaskie" karty, a ich obsługa jest banalnie prosta. Całość działa płynnie i precyzyjnie, pozwalając kierowcy skupić się na prowadzeniu samochodu.



Odpowiednikiem Android Auto dla użytkowników smartfonów Apple jest CarPlay. Aby zsynchronizować urządzenie z nowym i30 potrzebujemy iPhone’a 5 lub nowszego. Samochód obsługuje bezprzewodowe połączenie z CarPlay, więc nie musimy łączyć go za pomocą kabla USB. W menu smartfona należy jednak wejść w Ustawienia>Ogólne>CarPlay i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez konfigurator.

CarPlay daje nam wygodny dostęp do najważniejszych funkcji i aplikacji iPhone’a - ekran smartfona zostaje przeniesiony na ekran multimedialny samochodu. CarPlay daje nam także dostęp do map Apple’a, serwisu Apple Music, audiobooków, podcastów, wiadomości (SMS/iMessage) oraz połączeń telefonicznych. W Polsce lista aplikacji w CarPlay jest ograniczona.

To nie wszystko, bo CarPlay można obsługiwać także za pomocą asystentki głosowej Siri. Można wygodnie podyktować jej SMS-a czy sprawdzić trasę do danego punktu bez zdejmowania rąk z kierownicy. Siri nie wspiera języka polskiego, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by wydać jej komendę po angielsku. Dużą zaletą systemu CarPlay jest ładny i prosty interfejs, znany ze smartfonów Apple.

Pozostałe udogodnienia

W nowym i30 znalazło się także miejsce na bezprzewodowe ładowanie smartfona (o ile mamy odpowiednie urządzenie). Prawdziwą wisienką na torcie jest wbudowany system nawigacji, który spokojnie może konkurować z mapami Google’a i Apple. Jest to rozwiązanie praktyczne i niezwykle precyzyjne. Jakby tego było mało, trasa do celu jest wyświetlana nie tylko na ekranie głównym, ale i małym ekranie między zegarami. Ten prosty manewr sprawia, że nie musimy odrywać wzroku od kierunku jazdy.

Hyundai przyzwyczaił nas już do dużej liczby gniazd obecnych w samochodach. Obok standardowego USB znajdziemy tu także złącze AUX oraz dwa gniazda 12V. Całość jest ergonomicznie rozmieszczona - to, czego potrzebujemy, mamy zawsze pod ręką.

Hyundai i30 to świetny samochód kompaktowy, który przypadnie do gustu każdemu fanowi nowych technologii.