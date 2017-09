Nowe produkty Fibaro na IFA 2017

Podczas targów IFA 2017 producent systemu smart home Fibaro, zaprezentował dwie nowości produktowe - Fibaro Radiator Thermostat oraz Intercom. Dodatkowo, poszerzono ofertę produktów, które wykorzystują Apple HomeKit o 5 nowych urządzeń.

W trakcie berlińskich targów po raz pierwszy szerokiej publiczności zostały zaprezentowane dwa nowe produkty: Fibaro Intercom oraz Fibaro Radiator Thermostat (Głowica Termostatyczna). Pierwsze z nich ma zastąpić przestarzałe domofony, a drugie ułatwi zarządzanie ogrzewaniem w domu i pozwoli na ekooszczędzanie.



Intercom to urządzenie, które pozwala na wideorozmowę pomiędzy domownikiem a osobą, która dzwoni do mieszkania. Kluczową zaletą tego rozwiązania jest odbieranie połączeń na smartfonie, co umożliwia rozmowę nawet, gdy nikogo nie ma w domu. Kamera o rozdzielczości Full HD oraz 180-stopniowy kąt rejestracji obrazu zapewnią szerokie pole widzenia, a diody IR (podczerwień), aktywowane przy słabym oświetleniu, pozwolą użytkownikowi sprawdzić, kto chciał dostać się do domu lub był obecny w jego pobliżu nawet w nocy. Jeden Intercom może sterować dwoma wejściami (np. furtką oraz bramą garażową). Dodatkowo, czujnik zamontowany w urządzeniu wykryje zbliżający się smartfon właściciela i otworzy dla niego wejście. Takie rozwiązanie można dodatkowo zabezpieczyć kodem PIN.



Fibaro Radiator Thermostat to głowica termostatyczna, która sprawdzi się w nadchodzącym sezonie grzewczym. Jest łatwa w montażu i pozwala dostosować ogrzewanie do indywidualnych potrzeb domowników. Głowica umożliwia nie tylko sterowanie ogrzewaniem poszczególnych pomieszczeń, ale także przy użyciu zewnętrznego czujnika mierzy temperaturę w każdym z nich i pozwala na znaczne oszczędności - system Fibaro może np. wyłączyć dany grzejnik, jeśli wykryje otwarcie okna w pomieszczeniu. Głowica termostatyczna Fibaro współpracuje z 98 proc. grzejników dostępnych na rynku, a jej instalacja zajmuje nie więcej niż minutę. Urządzenie może być sterowane zdalnie, dzięki czemu możemy np. ogrzać wybrane pomieszczenia przed powrotem z pracy. Ładowane jest za pośrednictwem gniazda USB. Jednorazowe napełnienie akumulatorów daje mu żywotność na cały sezon grzewczy.

Na targach IFA 2017 r. zaprezentowano zostanie pięć nowych produktów Fibaro współpracujących z Apple HomeKit - CO Sensor (dostępny już w sklepach), Wall Plug, Switch, The Button oraz wspominany wcześniej Fibaro Radiator Thermostat (dostępne w sprzedaży jeszcze w tym roku). Tym samym oferta urządzeń Fibaro dostosowanych do Apple HomeKit poszerzy się do ośmiu produktów (wcześniej znajdowały się wśród nich Flood Sensor, Motion Sensor i Door/Window Sensor). Fibaro to pierwszy polski producent, którego urządzenia współpracującą z platformą Apple HomeKit.



CO Sensor to ultralekki, kompaktowy, zasilany bateryjnie czujnik temperatury i tlenku węgla (CO). Wysoka czułość pozwala na wykrycie obecności czadu na wczesnym etapie w celu uniknięcia nawet najmniejszego zagrożenia. Alarm sygnalizowany jest syreną, migającym wskaźnikiem LED i wysłanym powiadomieniem na aplikację mobilną. Fibaro Wall Plug to inteligentny włącznik, który pozwala sprytnie zarządzać energią w domu. Po podłączeniu go do dowolnego gniazdka możliwe staje się zdalne zarządzanie urządzeniami elektrycznymi (włączanie i wyłączanie ich), a także monitorowanie poboru mocy. Fibaro Single Switch, jest modułem instalowanym we włącznikach ściennych i puszkach podtynkowych. Pozwala on uruchamiać i wyłączać urządzenia elektryczne, oświetlenie lub prąd w gniazdkach, a dzięki funkcji power metering dostarcza też precyzyjnych informacji o zużyciu energii.



The Button to przycisk, który uruchamia wcześniej określoną sekwencję czynności (np. uruchomienie określonych urządzeń i oświetlenia w firmie lub zawiadomienie bliskiej osoby o nagłej sytuacji, gdy potrzebna jest pomoc). Jeden przycisk potrafi rozpoznać do 3 różnych akcji (w zależności od tego ile razy zostanie naciśnięty, uruchomiona zostanie inna sekwencja czynności). The Button jest dostępny w 8 różnych wersjach kolorystycznych, dzięki czemu może stać się ozdobą każdego pomieszczenia.



Wszystkie produkty Fibaro, które współpracują z HomeKit mogą być zarządzane przez aplikację Fibaro dostępną na urządzenia iPhone, iPad oraz iPod touch (wymagana jest aktualizacja do iOS 10). Możliwe jest również sterowanie głosowe za pomocą Siri (przykładowo, wydając Siri odpowiednie polecenie możemy uruchomić oświetlenie lub zwiększyć temperaturę w pokoju). W przypadku, gdy użytkownik posiada Apple TV (czwartej generacji lub wyższej) lub iPada z iOS 10 całym systemem da się zarządzać zdalnie. Rozwiązania HomeKit są bezpieczne, dzięki wykorzystaniu szyfrowania w komunikacji pomiędzy urządzeniami.