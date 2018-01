Nowe procesory AMD mogą ogrzewać mieszkanie

Francuska firma Quarnot wykorzystuje procesory w bardzo nietypowy sposób. Czy tak będzie wyglądała przyszłość ogrzewania pomieszczeń?

Zdjęcie Wcześniej, do tego celu były wykorzystywane procesory Intela /materiały prasowe

Firma opracowała rozwiązanie, które pozwala na wykorzystywanie ciepła powstałego podczas pracy procesorów do ogrzewania mieszkań. Służy do tego specjalne urządzenie o nazwie Q.rad, które pozwala na regulowanie pożądanej temperatury, a także bezprzewodowe ładowanie smartfonów i akcesoriów.



Moc obliczeniowa generowana przez procesory jest wykorzystywana do wykonywania obliczeń w chmurze, które wykorzystuje firma Quarnot. Właściciel mieszkania, w którym stoi Q.rad otrzymuje całkowity zwrot za energię, mając dzięki temu darmowe ogrzewanie.



Wideo Q.Rad

Reklama

Dotychczas, w urządzeniach były wykorzystywane procesory Intel Core i7, jednak okazało się, że najnowsze układy AMD Ryzen generują tyle samo ciepła, przy 30-45 proc. więcej mocy obliczeniowej. Aktualnie, rozwiązanie firmy Quarnot jest wykorzystywane do ogrzewania 1500 mieszkań socjalnych we francuskim Bordeaux, jednak plany przedsiębiorstwa sięgają o wiele dalej. W przyszłości, procesory mają ogrzewać także użytkowe zbiorniki wodne.