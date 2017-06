Nowe oprogramowanie dekoderów HD produkcji Cyfrowego Polsatu

Operator Cyfrowego Polsatu zaprojektował nowe oprogramowanie do dekoderów. Wprowadzone zmiany obejmują m.in. nowoczesny wygląd menu, intuicyjny dostęp do funkcji, w tym do serwisów online.

Abonenci korzystający z dekoderów HD 5000 oraz HD 6000 od niedawna mogą już korzystać z nowej wersji oprogramowania, a co za tym idzie, z nowych możliwości, jakie wprowadziła aktualizacja. W najbliższym czasie użytkownicy pozostałych dekoderów HD wyprodukowanych przez operatora, tj. MINI HD 2000, HD 3000, HD 5500s oraz PVR HD 7000, również zauważą znaczną zmianę w menu. Dzięki aktualizacji oprogramowania, menu dekodera jest bardziej czytelne, nowoczesne i kontrastowe, a sama obsługa urządzenia jeszcze prostsza, co ułatwia korzystanie ze sprzętu wszystkim użytkownikom, w tym również sobom starszym i słabowidzącym.

Aktualizacja jest przeprowadzana etapami, a klienci są z wyprzedzeniem informowani o planowanych zmianach w ich dekoderach.

Nowe oprogramowanie dekoderów HD, najnowocześniejszy na rynku dekoder w ofertach operatorów satelitarnych - EVOBOX PVR, oferta składająca się z ponad 180 kanałów telewizyjnych, w tym ponad 80 w jakości HD, dostęp do serwisów online na urządzeniach mobilnych, liczne dodatkowe usługi TV np. PPV, Multiroom.

Podczas poruszania się po menu dekodera cały czas dostępne jest okno z podglądem kanału, który do tej pory był oglądany, dzięki czemu możliwe jest np. swobodne szukanie innych interesujących materiałów.

Aktualizacja oprogramowania zapewnia dostęp do serwisów online, tj. do serwisu Cyfrowy Polsat GO (zakładka VOD w menu dekodera), w którym użytkownicy mogą oglądać tysiące programów, wydarzeń sportowych, seriali i bajek bez dodatkowych opłat oraz do HBO GO, który umożliwia nieograniczony dostęp do biblioteki ponad 700 filmów, 120 seriali i kontrowersyjnych dokumentów znanych z ramówki kanałów HBO.

Nowy układ Programu TV oraz oznaczenie niebieskim trójkątem materiałów dostępnych w serwisach online sprawią, że użytkownicy nie pominą już swojego ulubionego programu, a nawet bez trudu obejrzą treści, których emisja dopiero nastąpi.