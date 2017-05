Nowe odkurzacze Philips PowerPro Compact

Nowe odkurzacze bezworkowe Philips PowerPro Compact zapewniają wyjątkową skuteczność dzięki technologii PowerCyclone i nasadce TriActive. Pojemnik na kurz pozwala na higieniczne opróżnianie, a filtr antyalergiczny wyłapuje ponad 99,9 proc. kurzu.

Podczas sprzątania zwykle zależy nam na wysokiej skuteczności odkurzania i wydajności samego urządzenia. Dlatego nowe odkurzacze PowerPro Compact zostały stworzone z myślą o uzyskaniu najwyższej wydajności przy zachowaniu klasy efektywności energetycznej A. Odkurzaczom przyznano także klasę A w zbieraniu kurzu na podłogach twardych oraz reemisji kurzu.

Dlaczego odkurzacze PowerPro Compact są tak skuteczne? Wszystko dzięki technologii PowerCyclone i nasadce TriActive. Zastosowana w odkurzaczach bezworkowych technologia PowerCyclone maksymalizuje przepływ powietrza i wydajność odkurzania, oddzielając kurz od powietrza. Z kolei nasadka TriActive umożliwia skuteczne odkurzanie podłogi jednym ruchem.

W komplecie z odkurzaczami PowerPro Compact znajdują się dodatkowe akcesoria. W modelu FC9330 znajdziesz szczelinówkę i miękką szczotkę do usuwania kurzu, w modelach FC9331 i FC9333 dodatkowo także nasadkę do twardych powierzchni, a w FC9334 oprócz wymienionych jeszcze turboszczotkę idealną do zbierania sierści. Łączenia ActiveLock umożliwiają łatwy montaż i demontaż różnych nasadek i akcesoriów do rury teleskopowej podczas sprzątania.

Odkurzacze PowerPro Compact są także łatwe w obsłudze. Duże koła ułatwiają płynne manewrowanie odkurzaczem. Specjalnie zaprojektowany pojemnik na kurz umożliwia wysypywanie z niego zanieczyszczeń bez tworzenia kłębów kurzu. Dzięki wyjątkowemu kształtowi i gładkiej powierzchni w łatwy sposób można opróżniać go jedną ręką.



Z kolei o czyste i bezpieczne dla alergików wydmuchiwane powietrze z odkurzacza dba filtr antyalergiczny, który zatrzymuje 99,9 proc. kurzu.

Z odkurzaczami Philips możesz mieć pewność, że urządzenie będzie Ci służyło przez wiele lat, co marka Philips potwierdza poprzez wydłużony do 5 lat okres gwarancji.

Promocja polega na udzieleniu dodatkowej 3-letniej gwarancji na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej. Łącznie, z uwzględnieniem 2-letniej gwarancji udzielanej przez Philips na swoje produkty, gwarancja w przypadku Produktów Promocyjnych będzie trwać 5 lat od momentu zakupu Produktu Promocyjnego po zarejestrowaniu produktu na www.Philips.pl/welcome.



Rekomendowane ceny nowych modeli odkurzaczy wynoszą: