Nowa aplikacja START i nowe nc+ GO TV

Od 18 stycznia 2017 roku na wybrane dekodery platformy nc+ wejdzie nowa, interaktywna aplikacja – START.

Zdjęcie . /materiały prasowe

Aplikacja START jest dostępna na kanale ZERO i z poziomu menu dekodera w każdej chwili w dowolnym momencie. Będzie ją można ustawić jako ekran startowy dekodera. Dzięki niej abonenci otrzymają pomoc w wyborze filmów, seriali, wydarzeń sportowych i programów dla dzieci. Spośród tysięcy programów, wybierze te kluczowe, których na pewno nikt nie chce przegapić.

Dostęp do rachunku i programu TV jeszcze nigdy nie był tak prosty. Z poziomu aplikacji będzie można, również skorzystać z nc+ GO TV oraz wyświetlić swoje nagrania. Z poziomu aplikacji będzie można zapoznać się z opisami filmów, programów oraz zobaczyć ich zwiastuny.

Wszystkie powyższe udogodnienia będą dostępne po wciśnięciu ZERA na pilocie lub wejścia do aplikacji z Menu. Będzie to swoiste centrum dowodzenia dekoderem i jego zawartością. Podsumowując, będzie to aplikacja, która zaoszczędzi Twój czas spędzony na szukaniu czegoś co Cię zainteresuje, nie będziesz musiał skakać po programach, żeby coś znaleźć, bo tam masz wszystko pod ręką!

Aplikacja będzie dostępna najpierw dla dekoderów Wifi PremiumBox+. Następnie 24 stycznia 2017 roku wejdzie na turboBOX+. Aby w pełni korzystać ze wszystkich funkcji aplikacji, należy mieć podłączony dekoder do internetu.