Nighthawk X6S - sposób na wzmocnienie sygnału Wi-Fi w domu

W jaki sposób można zwiększyć prędkość internetu w naszym domu? Jednym ze sposobów jest skorzystanie ze wzmacniacza sygnału.

Zdjęcie Nighthawk X6S /materiały prasowe

Nighthawk R8000P X6S ma trzy pasma i wykorzystuje częstotliwość 5 GHz zapewnia połączenie WiFi o prędkości 1,7 Gb/s, umożliwiając tym samym osiągnięcie wyższych prędkości połączenia z Internetem w posiadanych w domu urządzeniach.



Tradycyjny wzmacniacz rozszerza sygnał WiFi routera w innych częściach domu wymagając przy tym, aby urządzenia przełączały się pomiędzy nazwami SSID sieci WiFi. Nighthawk X6S korzysta z tej samej nazwy sieci WiFi (SSID) co router, dzięki czemu urządzenia końcowe łączą się automatycznie z najsilniejszym sygnałem - bez względu na to, w jakiej części domu będziemy z nich korzystać.

Co więcej, Nighthawk X6S posiada opatentowaną technologię FastLane3, która zwiększa zasięg domowej sieci WiFi. Ponadto oferuje on także dedykowane łącze WiFi do połączenia z routerem, co pozwala na uniknięcie dzielenia na pół przepustowości sieci WiFi, którą wzmacniamy.

Wzmacniacz zapewnia także Smart Roaming 802.11k - funkcję, która pozwala na inteligentne połączenie urządzeń mobilnych z optymalną siecią WiFi. W ramach optymalizacji stanu sieci, a także siły sygnału oraz zakłócenia kanału urządzenie wyposażone zostało także w aplikację WiFi Analytics (na urządzeniach z Androidem). Nie bez znaczenia są także cztery porty Gigabit Ethernet wzmacniacza, które umożliwiają podłączenie urządzeń przewodowych, takich jak telewizory Smart TV czy konsole do gier.

Na koniec warto zaznaczyć, iż Nighthawk X6S może pełnić również rolę punktu dostępowego - w trybie oferuje dwie sieci 5 GHz i jedną 2,4 GHz.

Cena urządzenia to 1249 złotych brutto.