NHK: Kanał 8K z archiwum 300 programów

Podczas trwającej konferencji MIPTV w Cannes we Francji japoński nadawca publiczny NHK przedstawił swoje plany dotyczące transmisji UHD. Przedstawiciel NHK potwierdził, że 1 grudnia 2018 roku nadawca wystartuje z regularną emisją w rozdzielczości 8K.

Zdjęcie Japońska NHK stawia na 8K /SatKurier Ultra HD 4K 8K - rok 2018 będzie dla niego przełomowy

- Nie spodziewam się żadnych kolorowych pasów na ekranie, które mogłyby wskazywać, że nie mamy nic do pokazania - żartował Yukari Haysahi z NHK. - Nasza oferta programowa 4K staje się coraz bogatsza i wyprodukowaliśmy też dużo treści 8K.

Reklama

Na 1 grudnia br. gotowe ma być około 300 programów w UHD, a ponieważ kanał 8K ma być flagową pozycją w portfolio NHK, będzie oferować również treści o charakterze informacyjnym (początkowo w 4K). Co ciekawe NHK zaprosiło ponad 50 japońskich twórców, z których wyłoniło pięciu - do zasugerowania pomysłów, w jaki sposób twórczo wykorzystać 8K.

Nowy kanał 8K od NHK pokaże m.in. koncert japońskiego zespołu rockowego Sakanaction, nagrany w UHD z dźwiękiem 22.2-kanałowym. Atsushi Murayama z NHK wyjaśnił, że do realizacji 89-minutowej relacji wykorzystano osiem kamer 8K i pięć kamer 4K. Przyznał, że nigdy wcześniej nie robiono tego na taką skalę: - To nie było tanie, ale muzycy byli bardzo entuzjastycznie nastawieni do wyniku końcowego.

Równolegle NHK będzie rozwijać się w kierunku 4K. Nadawca zaprezentował zapowiedź nowego filmu "Koujin", który ma być pokazany w telewizji już miesiąc po premierze kinowej.

Anita Kaźmierska