NavRoad Movio 3 - nawigacja z Androidem 6.0

NavRoad Movio 3 to 7-calowa nawigacja posiadająca wbudowany rejestrator z ruchomym obiektywem 1080p i ekran IPS

Zdjęcie NavRoad Movio 3 /materiały prasowe

Centralnym elementem Movio 3 jest 64-bitowy procesor, którego 4 rdzenie taktowane są częstotliwością 1,3 GHz. Dzięki niemu oraz 1GB pamięci RAM DDR3 oraz 8GB wewnętrznej pamięci Flash.

NavRoad Movio 3 jest gotowy do użycia zaraz po wyjęciu z pudełka, bowiem preinstalowano w nim dokładne mapy Polski mapFactor. Są one objęte dożywotnią aktualizacją oraz możliwością bezpłatnego rozszerzenia o dowolne kraje z całego świata. Co więcej, dzięki temu, że urządzenie bazuje na popularnym systemie Android 6.0, nic nie stoi na przeszkodzie by zainstalować popularnej aplikacje takie jak Google Maps, AutoMapa, Yanosik czy Sygic.

Ruchomy, 6-warstwowy szklany obiektyw rejestratora oraz nowoczesny sensor optyczny OmniVision, pozwalają zapisywać doskonałej jakości materiał filmowy o rozdzielczości 1080p (przy 30 klatkach na sekundę), w każdych warunkach oświetlenia, nawet po zmroku. Wbudowany akcelerometr (G-sensor) zwiększa bezpieczeństwo użytkowania, dzięki niemu bowiem kamera jest w stanie wykryć gwałtowny ruch samochodu w wyniku wypadku czy kolizji, automatycznie zabezpieczając aktualnie nagrywany plik przed usunięciem.

NavRoad Movio 3 zapewnia bezprzewodową łączność Wi-Fi, Bluetooth oraz transmiter FM, który pozwala na przeniesienie dźwięków z nawigacji do głośników samochodowych.

Sugerowana cena detaliczna: 499 zł.