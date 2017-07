Najtańszy prywatny odrzutowiec na świecie

Firma Cirrus stworzyła samolot, na który stać większość milionerów.

Zdjęcie Samolot kosztuje około 8 milionów złotych /materiały prasowe

Cirrus Vision Jet to niewielki samolot, który został stworzony do szybkiego prywatnego transportu. Jego konstrukcja jest jednopłatowa, z charakterystycznym sterem w kształcie litery V. Maszynę napędza pojedynczy silnik Williams International FJ33-5A o sile ciągu równej 8,0 kN.



Vision Jet może latać maksymalnie z prędkością 555 km/h, na wysokości 8500 metrów. Jego zasięg to 1800-2200 kilometrów, w zależności od trybu lotu.



Producent chwali się, że kabina jest bardzo pojemna i ma zmieścić pięć dorosłych osób oraz dwójkę dzieci. Większość elementów kabiny wykonano z włókna węglowego co sprawia, że samolot jest bardzo lekki i waży tyle co średnich rozmiarów samochód (dokładnie 1681 kg).



Wideo Cirrus SF50 Vision

Największym atutem Cirrus Vision Jet jest jednak jego cena. Za ten samolot trzeba zapłacić niecałe 1,96 miliona dolarów (około 8 milionów złotych), co oczywiście wydaje się kwotą dużą z perspektywy Kowalskiego, jednak zupełnie osiągalną dla każdego milionera. Dla porównania, wszyscy konkurenci omawianej maszyny kosztują ponad 3,5 miliona dolarów, czyli prawie dwa razy więcej. Jak informuje firma, dokonano już 600 zamówień Vision Jeta.