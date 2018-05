Najnowsza aktualizacja Windowsa 10 i problemy z Chrome

Zawieszanie się przeglądarki Google Chrome i nieprawidłowe działanie asystentki głosowej Cortana to dwa najważniejsze problemy ostatniej wersji Windowsa 10.

Portal Neowin donosi, że ostatnia aktualizacja Windows 10 April 2018 Update niesie ze sobą szereg poważnych błędów. Najbardziej dotkliwy wydaje się być ten, związany z popularną przeglądarką internetową Google Chrome. Podczas uruchamiania zawiesza ona całkowicie komputer, a system nie reaguje nawet na wciśnięcie klawiszy Alt + Ctrl + Del.

Póki co, jedynym wyjściem z tej sytuacji jest użycie kombinacji Windows + Ctrl + Shift + B lub wygaszenie i ponowne włączenie ekranu.



Microsoft poinformował, że wie o problemie i przygotowuje łatkę systemową, która zostanie wypuszczona najprawdopodobniej 8 maja. Do tego czasu zalecane jest korzystanie z innej przeglądarki.



Przypomnijmy, że aktualizacja przynosi także kilka ciekawych nowości. Jest to między innymi oś czasu Windows Timeline, nowy moduł aktualizacji, odświeżona przeglądarka Microsoft Edge, nowe funkcje personalizacji w ustawieniach i kilka drobnych poprawek wizualnych.