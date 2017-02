mytaxi rośnie w siłę - teraz także w Grecji

mytaxi przejmuje Taxibeat, dzięki czemu udostępni swoją usługę w Grecji.

Zdjęcie mytaxi otwiera się na kolejne kraje, teraz także Grecję /materiały prasowe

mytaxi - pierwsza na świecie aplikacja do zamawiania taksówek łączy się z Taxibeat - popularną w Grecji aplikacją tego typu. Grecja staje się 10. krajem europejskim, w którym operuje mytaxi. Tym samym mytaxi potwierdza swoją pozycję lidera branży zamawiania taksówek w Europie, z ponad 108 000 zarejestrowanymi taksówkarzami i 7 milionami użytkowników.



Taxibeat zostało założone w 2011 roku przez Nicka Drandakisa w Grecji. Posiada ono ponad 8000 zarejestrowanych taksówkarzy, 540 000 użytkowników i operuje w dwóch greckich miastach - Ateny i Saloniki. Taxibeat zostanie zintegrowane z mytaxi w ciągu kilku kolejnych miesięcy i przejdzie rebranding na barwy tego niemieckiego lidera aplikacji taxi.

Poprzez przejęcie Taxibeat, mytaxi planuje przyspieszenie międzynarodowej ekspansji na europejskim rynku. To kolejny krok mytaxi w tym kierunku, tuż po całkowitym przejęciu Hailo w lipcu 2016 roku, w związku z którym obszary geograficzne mytaxi powiększyły się o Anglię i Irlandię oraz takie miasta jak Londyn i Dublin.



Andrew Pinnington, CEO mytaxi, nie ukrywa, że to nie koniec dalszej ekspansji mytaxi:

- Z radością witamy Taxibeat jako nowego członka międzynarodowej rodziny mytaxi. Jesteśmy pod wrażeniem sukcesu Taxibeat w Grecji i sądzimy, że jej struktura działania idealnie pasuje do naszej. To połączenie, to kolejny strategiczny krok w umacnianiu pozycji mytaxi jako europejskiego lidera aplikacji taxi. Będziemy nadal realizować nasze ambitne plany: przez organiczne udostępnianie naszej usługi w kolejnych miastach i państwach, ale również przez tego typu działalności akwizycyjne i partnerskie.

Nick Drandakis, założyciel i CEO Taxibeat, w połączeniu z mytaxi upatruje szansę na lepszą ofertę dla pasażerów i kierowców:

- W mytaxi, jako pionierze usług mobilnych dla rynku taxi, widzimy idealnego partnera. Podzielamy podobną wizję i pasję do tworzenia zaawansowanych koncepcji mobilności. Dzięki połączeniu z mytaxi, będziemy w stanie zapewnić atrakcyjną ofertę zarówno dla kierowców, jak i pasażerów.

mytaxi, powstałe w 2009 w Hamburgu, jest pierwszą na świecie aplikacją umożliwiającą połączenie między pasażerem a kierowcą taksówki. Inwestorem mytaxi jest grupa Daimler AG. Start-up z Hamburga obecnie dostępny jest w ponad 50-ciu miastach i 9 krajach Europy, z flotą ponad 100 000 kierowców. Na sukces mytaxi pracuje ponad 300 pracowników w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Włoszech, Portugalii, Szwecji, Irlandii, Anglii, Polsce, a wkrótce również w Grecji. W Polsce dostępna jest od 2012 roku, w takich polskich aglomeracjach jak Warszawa, Kraków i Trójmiasto.