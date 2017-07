MSI optymalizuje płyty główne pod wydobywanie kryptowalut

MSI to kolejny producent, który chce zabiegać o względy kopaczy BitCoinów.

Zdjęcie Do wydobywania kryptowalut potrzeba olbrzymiej mocy obliczeniowej /materiały prasowe

MSI powiadomiło w komunikacie prasowym, że wybrane modele płyt głównych dla graczy dostaną aktualizację, która poprawi ich wydajność, a co za tym idzie efektywność w wydobywaniu kryptowalut. Mowa o modelach: Z170-A Pro, Z170 Krait Gaming, Z170A SLI Plus, Z170A Krait Gaming, Z170A Krait Gaming 3X i H270-A Pro.



MSI to kolejny producent po Asusie, Nvidii i AMD, który optymalizuje swoje produkty pod kopanie kryptowalut.



Moda na wydobywanie kryptowalut spowodowała, że ceny podzespołów komputerowych dla graczy poszybowały w górę. Co więcej, producenci zaczynają coraz bardziej sugerować się potrzebami i wymaganiami osób, które postanowiły otworzyć własne "kopalnie".