MikroTik RB931-2nD – „kieszonkowy” punkt dostępowy

Firma Senetic wprowadza do sprzedaży nowy punkt dostępowy firmy MikroTik. Co potrafi do urządzenie i ile kosztuje?

Zdjęcie MikroTik RB931-2nD /materiały prasowe

Ze względu na zwiększający się ruch w sieciach mobilnych, z każdym rokiem zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania dostępowe będzie rosnąć. Cisco prognozuje, że do 2021 zwiększy się aż siedmiokrotnie, a w 2021 roku połowa danych będzie przesyłana do urządzeń końcowych przez Wi-Fi. W najbliższych latach odbiorcy indywidualni i właściciele mniejszych firm będą poszukiwać ekonomicznych rozwiązań do obsługi sieci bezprzewodowych, zapewniających stabilny sygnał.

Senetic poszerzył portfolio produktów MikroTik o bezprzewodowy punkt dostępowy RB931-2nD, przeznaczony do pracy w domach i niewielkich biurach. Pomimo niewielkich gabarytów - jego wysokość wynosi zaledwie 8 cm, urządzenie posiada wydajny procesor 650MHz i 32 MB RAM. RB931-2nD obsługuje paśmie 2,4 GHz i wspiera standardy 802.11 b/g/n. Punkt dostępowy wyposażony jest w trzy porty Fast Ethernet, z których jeden obsługuje sieć WAN, zaś dwa pozostałe LAN.

RB931-2nD pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego MikroTik RouterOS i realizuje takie funkcjonalności jak kształtowanie pasma, firewall, kontrolę dostępu użytkownika i wiele innych.

Klient otrzymuje w pełni skonfigurowane i gotowe do pracy urządzenie. RB931-2nD posiada też przycisk WPS pozwalający łatwo dołączyć go do sieci bez podawania hasła. Należy dodać, że urządzenie może współpracować z systemem MikroTik CAPsMAN, centralnie zarządzającym punktami dostępowymi. Takie rozwiązanie pozwala użytkownikowi tworzyć sieci składające się z wielu punktów i tym samym pokryć zasięgiem WLAN większy obszar.

Cena punku dostępowego MikroTik RB931-2nD wynosi 70 złotych.