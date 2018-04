Microsoft wypuszcza testową wersję Windowsa 10 z ulepszoną obsługą LTE

Aktualizacja Redstone 4 jeszcze nie została udostępniana, a Microsoft już testuje funkcje, które trafią do Redstone 5.

Microsoft udostępnił użytkownikom należącym do programu testerów nową wersję Windowsa 10 z udoskonalonymi możliwościami w kwestii obsługi sieci szerokopasmowych. To update o numerze 17655, który jest rozwijany w ramach aktualizacji Redstone 5. Główna zmiana to wprowadzenie sterownika Mobile Broadband USB, który jest oparty o platformę NetAdapter.

Oznacza to, że Microsoft przygotowuje system Windows 10 do lepszej obsługi urządzeń mobilnych, głównie tabletów, ale niewykluczone też, że smartfonów. Na więcej szczegółów przyjdzie nam jednak poczekać do końcówki roku, kiedy to uaktualnienie Redstone 5 zostanie oficjalnie udostępnione.



Na razie, firma z Redmond nie wydała jeszcze wiosennej aktualizacji Redstone 4, która miała początkowo zadebiutować 10 kwietnia. W wyniku problemów technicznych została ona przesunięta na koniec miesiąca, a więc można spodziewać się, że zadebiutuje w najbliższych dniach.