Microsoft wprowadza wiele zmian w nowej kompilacji Windowsa 10

Członkowie programu Windows Insider mogą już pobierać nową wersję systemu, która ma zaskakująco dużo nowości.

Zdjęcie Użytkownicy mogą spodziewać się dużych zmian /©123RF/PICSEL

W kompilacji 16215 zadebiutował przede wszystkim nowy wygląd Centrum powiadomień. Teraz jest ono bardziej przejrzyste i czytelnie, poszczególne zdarzenia są od siebie wyraźnie oddzielone, ale jednocześnie mniej informacji mieści się na jednej stronie. Pojawił się także Fluent Design, który oznacza odświeżony wygląd poszczególnych elementów interfejsu.



Fanów przeglądarki Edge z pewnością ucieszy fakt, że Microsoft powrócił do możliwości przypinania skrótów do stron w pasku zadań. Dodano także przycisk szybkiego przełączania w tryb pełnoekranowy. Rozszerzono też możliwości asystentki głosowej (Cortany), która może teraz skanować zdjęcia i tworzyć z nich przypomnienia.



Znalazło się również coś dla właścicieli tabletów i urządzeń 2w1 - ulepszona klawiatura ekranowa z rozbudowanym słownikiem i autokorektą, która umożliwia pisanie za pomocą przeciągnięcia oraz łatwiejsze dodawanie emoji.



Wszystkie nowości mają trafić do stabilnej wersji systemu już we wrześniu.

