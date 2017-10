Microsoft krytykuje Google. Chodzi o bezpieczeństwo

Microsoft ostro skrytykował firmę z Mountain View za ostatnie działania związane z luką w zabezpieczeniach przeglądarki Chrome.

Zdjęcie Microsoft i Google rywalizują w kwestii bezpieczeństwa użytkownika /AFP

Eksperci od bezpieczeństwa Microsoftu odkryli niedawno, że popularna przeglądarka od Google ma poważną lukę w zabezpieczeniach. Zgłosili ją do Google, które w ciągu siedmiu dniu naprawiło błąd, jednak wprowadzając łatkę jedynie do wersji beta programu. Finalna edycja Chrome musiała czekać na nią trzy tygodnie dłużej.

Według Microsoftu, takie działanie było bardzo ryzykowne, ponieważ dzięki powszechnemu dostępowi do kodu źródłowego wersji beta, osoby niepożądane mogły dowiedzieć się szczegółów na temat błędu i wykorzystać je do skutecznego ataku. Firma z Redmond postanowiła upublicznić sprawę i ostro skrytykować Google.



Tego rodzaju przepychanki mogą wydawać się niestosowne, szczególnie, że Microsoftowi tez zdarzają się podobne wpadki. Jest jednak wysoce prawdopodobne, że przyniosą one pozytywny skutek - korporacje będą przykładać większą wagę do bezpieczeństwa swoich aplikacji.