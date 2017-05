Mężczyzna latający na dronie przed finałem Pucharu Portugalii

W bardzo nietypowy sposób rozpoczął się mecz finałowy Pucharu Portugalii. Mężczyzna latający na specjalnym dronie podał piłkę sędziemu.

Zdjęcie Deskolotka działa na podobnej zasadzie co klasyczny dron /YouTube /Internet

Jednoosobowe latające maszyny to coraz bliższa przyszłość. Najlepszym na to dowodem jest pokaz, który miał miejsce w Portugalii, przed finałem rozgrywek pucharowych w piłkę nożną. Kaskader przeleciał tam kilkadziesiąt metrów na latającej platformie, przypominającej drona. Mężczyzna był ubrany w kask i specjalną odzież ochronną, która miała chronić go w razie upadku.

Urządzenie można śmiało jednak nazwać deskolotką, ponieważ osoba, która poruszała się za jej pomocą, trzymała pozycję jak na deskorolce i sterowała nią za pomocą ruchów ciała. Choć lot nie był długi, zrobił wrażenie zarówno na kibicach, jak i samych piłkarzach. Nagranie z wydarzenia bardzo szybko obiegło cały internet.