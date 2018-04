Menedżer plików sprzed 27 lat dostępny na Windowsa 10

Microsoft udostępnił kod źródłowy jednej z głównych aplikacji Windowsa 3.0 - File Managera.

Zdjęcie System Windows 3.0 był rozwijany w latach 1990-1993 /Wikipedia

Microsoft, chcąc przypomnieć użytkownikom dawne czasy, umożliwił instalację na każdym komputerze z Windowsem 10 menedżera plików z Windowsa 3.0. To bardzo prosta, ale przejrzysta i funkcjonalna aplikacja, która pozwala na zarządzanie zasobami przechowywanymi na komputerze.



Aby zainstalować program należy pobrać paczkę z plikiem z portalu GitHub pod tym adresem.



System Microsoft Windows ma już ponad 30 lat. Wraz z jego rozwojem mogliśmy zaobserwować jak zmienia się technologia, a co za tym idzie świat, który nas otacza. Windows 3.0 był rozwijany w latach 1990-1993 i była to pierwsza wersja interfejsu, która odniosła komercyjny sukces.

Reklama