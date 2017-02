Materiały użyte do produkcji nowego i30 i ich wpływ na bezpieczeństwo

Hyundai i30 to samochód nie tylko naszpikowany elektroniką, przepełniony systemami ułatwiającymi jazdę, ale również niezwykle bezpieczny. Duża w tym zasługa materiałów użytych w procesie produkcyjnym.

Hyundai i30 trzeciej generacji to samochód zaprojektowany, produkowany i przetestowany w Europie. To pierwszy tak "europejski" model w ofercie koreańskiego producenta. Auto ma 4340 mm długości, 1795 mm szerokości i 1455 mm wysokości, co oznacza odpowiednio o 40, 15 i 15 mm więcej w stosunku do dotychczasowych rozmiarów. Rozstaw osi to nadal 2650 mm (w porównaniu z poprzednią generacją), więc łatwo wywnioskować, że dodatkowe centymetry przełożyły się na zwiększenie przestrzeni we wnętrzu. Pojemność bagażnika, wynosząca 395 litrów, jest o 15 litrów większa niż w konkurencyjnym Golfie.

Reklama

Hyundai i30 to samochód osobowy przyjazny kierowcy, ale także niezwykle bezpieczny. Wpływ mają na to zastosowane systemy pomagające w jeździe oraz jakość materiałów użytych w procesie produkcyjnym.

Stal zaprojektowana na nowo

Nowy Hyundai i30 ma stać się najpopularniejszym samochodem kompaktowym w Europie. Trzecia generacja popularnego i30 może osiągnąć zakładany cel. Nowy model ma europejskie korzenie, gdyż powstał w europejskim centrum R&D marki Hyundai w niemieckim Russelsheim. W procesie projektowania brali udział także kierowcy z najważniejszych rynków na Starym Kontynencie. Samochód jest produkowany w nowoczesnej fabryce Hyundaia w Czechach.

Hyundai, jako jedyny, do produkcji swoich samochodów wytwarza własną stal. Nadwozie i30 jest aż w 53 proc. wykonane właśnie z tej, zaawansowanej i lekkiej, stali o zwiększonej wytrzymałości. Dzięki temu zmniejszono masę nadwozia o 28 proc., przy jednoczesnym zwiększeniu jego sztywności o 22 proc.

Na pokładzie i30 znajdziemy tylko najwyższej jakości stal i stopy innych metali, o dodatkowej odporności na korozję. Taki zabieg minimalizuje ryzyko zużycia elementów stalowych, przekładając się na zwiększenie żywotności i bezpieczeństwa pojazdu. Do łączenia poszczególnych elementów użyto specjalnych klejów strukturalnych, które wzmacniają konstrukcję.

Wnętrze Hyundaia i30 jest ergonomiczne i praktyczne. Wszystkie elementy wyposażenia są dokładnie tam, gdzie powinny. Spasowanie materiałów jest wzorowe, a użyte tworzywa sztuczne są wysokiej jakości. Nie zabrakło także szlachetnej skóry, którą pokryta jest m.in. gałka skrzyni biegów czy kierownica..

Na bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów składają się także różnorodne systemy, w które nowy i30 został wyposażony: m.in. system autonomicznego hamowania (AEB), inteligentny tempomat (SCC), system utrzymywania pasa ruchu (LKAS), system ostrzegania przed pojazdami nadjeżdżającymi z tyłu, kontrola poziomu uwagi kierowcy (DAA), asystent świateł drogowych (HBA) czy system monitorowania martwego pola (BSD).

Samochód dla każdego