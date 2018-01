Magic Touch - indukcyjne ładowanie smartfonu w samochodzie

Polacy spędzają średnio od pięciu do aż dziewięciu godzin w korkach miesięcznie. W tym czasie chętnie chwytają za smartfona i przeglądają Internet. Współczesne telefony jednak nie posiadają wytrzymałych baterii i nierzadko te rozładowują się w ekspresowym tempie. Co zrobić, aby temu zapobiec?

Zdjęcie Magic Touch /materiały prasowe

Na ratunek przychodzą indukcyjne ładowarki, sprzęt taki jak na przykład Magnetic Touch. W jej przypadku smartfon naładujemy za pomocą bezprzewodowej technologii Qi. Urządzenie mocujemy dzięki obrotowemu zaciskowi na kratce wentylacyjnej w pozycji pionowej lub poziomej

Ładowarka Magic Touch jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami końcowymi w samochodzie i umożliwia bardzo szybkie ładowanie bez potrzeby zastosowania kabli. Sam proces ładowania odbywa się automatycznie po zamocowaniu, a jeśli chcemy go zakończyć, wystarczy po prostu zdjąć smartfon ze stacji. Ładowarka działa również, gdy telefon umieszczony jest w futerale, a bezpieczne mocowanie zapewnia właściwe jego właściwe przyleganie do ładowarki. Zakres napięcia wejściowego mieści się w przedziale 100 - 240 V, natomiast napięcie wyjściowe to 5 V. Urządzenie działa z maksymalnym prądem ładowania o wartości 1 A.

Za zestaw Hama Magnetic Touch zapłacimy 99,90 zł.