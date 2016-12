Łyżka na Marsie - kolejne "odkrycie" amatorów astronomii

Raz na jakiś czas pasjonaci przeglądający fotografie przysłane przez NASA odkryją zdjęcie na którym - według nich - widać na przykład: kraba, posąg, czy dinozaura. Tym razem "odkryto" coś znacznie mniejszego - łyżkę.

Zdjęcie Oficjalnie zdjęcie NASA, na którym pewien badacz-amator znalazł... łyżkę /NASA

Zdjęcie na jakie natrafił jeden z użytkowników YouTube’a, ufolog i pasjonat badania zdjęć z kosmosu, ma przedstawiać łyżkę. Fotografia została wykonana przez łazik Curiosity. Rzeczywiście, widać na zdjęciu coś, co przypomina łyżkę. Przełomowe odkrycie? Nie do końca. - Tego typu rewelacje to codzienność. Poszukiwaczom wydaje się, że odnaleźli ślady życia na innej planecie po wielogodzinnym studiowaniu powszechnie dostępnych zdjęć. Łatwo pomylić formację z kamieni z czymś innym - odpowiada serwisowi CNET-owi Guy Webster z NASA.

Reklama

Warto przypomnieć, że przez ostatnie lata na zdjęciu z Marsa zauważono "kraba" (więcej o tym wydarzeniu w tym materiale). Wcześniej "odkryto" nie jedną, a dwie piramidy (więcej tutaj), a także czaszkę dinozaura oraz lewitujące kamienie. Przez cztery dekady badania Marsa nie zabrakło podobnych rewelacji, jak chociażby Marsjańska Twarz, o której zaczęto pisać w drugiej połowie lat 70.



Zdjęcie Rzeczywiście, znalezisko przypomina wyglądem łyżkę, ale to zapewne niewielka formacja skalna /NASA