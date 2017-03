Lenovo PHAB2 Pro i Projekt Tango w Polsce

Do Polski trafiło pierwsze urządzenie wspierające platforma Tango od Google - Lenovo PHAB2 Pro. Co potrafi to urządzenie i czym jest sam Projekt Tango?

Zdjęcie Lenovo PHAB2 Pro /materiały prasowe

Czujniki oraz kamery pozwalają na inteligentne postrzeganie miejsca - mierzą odległości, lokalizują przeszkody i nawigują, odnosząc się do informacji o dokładnym położeniu, ruchu phabletu, a także geometrii otoczenia. Tango widzi świat oczami człowieka, rozumie go i pozwala wchodzić w interakcje. Lenovo PHAB2 Pro umożliwia nawigację wewnątrz budynków, dzięki czemu może zaprowadzić użytkownika do sali konferencyjnej lub regału z ciastkami w supermarkecie. Wyznaczy też trasę do interesującego eksponatu w muzeum i wyświetli więcej informacji na jego temat. Rozbudowane funkcje mierzenia przestrzeni zwizualizują na dużym i czytelnym ekranie wygląd kuchni po remoncie lub pomogą sprawdzić czy upatrzona kanapa zmieści się w salonie między ścianą, a telewizorem. Tango wykorzystuje cyfrowe dane tak, by użytkownikom żyło się wygodniej.

Lenovo PHAB2 Pro ma aparat 16 Mpx z soczewką "rybie oko", który to naśladuje ludzki mechanizm widzenia. Lenovo PHAB2 Pro może stać się przydatnym narzędziem dla architektów, designerów, projektantów oraz fanów gier. Przeniesienie rozbudowanej fabuły do rzeczywistego świata zmienia zupełnie sposób w jaki do tej pory patrzyliśmy na multimedialną rozrywkę. Ochrona domu przed atakiem zombie, czy bitwa w miejskim parku były do tej pory zarezerwowane tylko dla wyobraźni. Od teraz jest inaczej, bo Lenovo PHAB2 Pro likwiduje granicę między tym, co wirtualne, a realne.

Przedni to obiektyw o rozdzielczości 8 Mpx ze stałą ostrością, przysłoną f/2.2 i wielkością piksela na poziomie 1.4 µm. Sprawdzi się także podczas wideorozmów, konferencji i w czasie nagrywania materiałów na swojego vloga. Tylna kamera 16 Mpx z detekcją fazy (PDAF), dwoma diodami doświetlającymi i funkcją Fast-Focus daje użytkownikom do rąk zaawansowane narzędzie fotograficzne, które umożliwia wykonanie zachwycających zdjęć w różnych sceneriach i warunkach oświetleniowych. Efektem są realistyczne, nasycone fotografie charakteryzujące się wysoką szczegółowością i profesjonalnym efektem rozmycia tła. Oprogramowanie aparatu ma także tryb ręczny oraz efekty specjalne przez co daje duże możliwości i początkującym, i zaawansowanym fanom fotografii



W opisywanym urządzeniu zastosowano zaokrąglony na brzegach ekran IPS o przekątnej 6.4" i rozdzielczości QHD (2560 x 1440). Technologia Assertive Display reguluje krzywą kolorów oraz korekcję gamma dla każdego piksela, biorąc pod uwagę wyświetlaną treść i jasność otaczającego światła. Przekątna 6.4" umożliwia korzystanie z niemal nieograniczonej ilości funkcji od dzwonienia, wysyłania krótkich wiadomości, korzystania z map w drodze, przez surfowanie w sieci, zakupy online, przeglądanie prezentacji, dokumentów, aż po odtwarzanie multimediów w wygodny sposób.

Zdjęcie Lenovo PHAB2 Pro / materiały prasowe

Silnikiem Lenovo PHAB2 Pro jest procesor Qualcomm Snapdragon 652 Tango Ed. wspierany przez 4 GB pamięci RAM i system Android 6.0 Marshmallow. Wbudowana pamięć 64 GB z opcją rozbudowy o kolejne 128 GB poprzez kartę microSD oferuje dużo miejsca na multimedia w wysokiej jakości - filmy, muzykę, zdjęcia, projekty i prezentacje, a dwuzakresowe Wi-Fi i transmisja danych w standardzie 4G LTE oraz Bluetooth 4.0 pozwala cieszyć się połączeniem sieciowym w dowolnym miejscu. W phablecie można znaleźć pojemny akumulator 4050 mAh pracujący nawet do 18 godzin na jednym naładowaniu.

Phablet Lenovo PHAB2 Pro jest dostępny w kolorze szampańskiego złota i metalicznej szarości w sklepach stacjonarnych i internetowych m.in. RTV EURO AGD, X-kom.pl, Media Markt w cenie ok. 2299 zł.