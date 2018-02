Latająca taksówka Airbusa odbyła swój pierwszy lot

Latające, autonomiczne drony transportowe to już nie tylko teoretyczny projekt. Firma Airbus właśnie poinformowała, że pierwsza tego typu maszyna odbyła swój dziewiczy lot.

Zdjęcie Taksówka Airbusa już niedługo może wozić pierwszych pasażerów /materiały prasowe

Podczas pierwszej próby, maszyna wzniosła się na wysokość około pięciu metrów, przemieściła się nieznacznie w powietrzu i po 53 sekundach wylądowała na Ziemi. Druga próba wyglądała podobnie. Testy odbywają się w ośrodku Pendleton UAS Range w stanie Oregon.

Reklama

Airbus Vahana to nic innego jak duży, bezzałogowy dron, który może transportować towary i ludzi. Maszyna jest zasilana elektrycznie i będzie mogła pomieścić jednocześnie kilka osób. To wszystko ma sprawić, że transport za jej pomocą będzie kosztował mniej więcej tyle samo, co obecna taksówka.



Według prognoz przedstawicieli Airbusa, Vahana będzie gotowa w 2020 roku i wówczas ruszyć ma komercyjna sprzedaż maszyn. Do 2027 roku planowane jest wprowadzenie tego typu transportu do użytku powszechnego.