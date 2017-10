Laptopy Razera z poważnymi problemami po aktualizacji do Fall Creators Update

Użytkownicy notebooków dla graczy marki Razer donoszą, że lepiej poczekać z instalacją najnowszej aktualizacji systemu Windows 10.

Jesienna aktualizacja Windows 10 Creators

Ostatnia aktualizacja systemu Windows 10 została wydana zaledwie kilka dni temu, a w sieci już pojawiły się setki negatywnych komentarzy na jej temat. Update posiada jeszcze sporo niedociągnięć, w tym rażące błędy w działaniu menu Start. Okazuje się, że wymuszanie aktualizacji na niektórych urządzeniach może skutkować nawet całkowitym unieruchomieniem komputera.

Chodzi o laptopy dla graczy marki Razer. Kilku użytkowników ręcznie zainstalowało wersję 1709 build 16299.15, co skończyło się znacznie gorzej, niż tylko drobnym usterkami. Wszystko przez to, że Razer nie zaktualizował jeszcze sterowników touchpada, klawiatury i portów USB. W efekcie, używanie komputera jest praktycznie niemożliwe.



Co gorsza, wciąż nie znaleziono sposobu na przywrócenie funkcjonalności komputerów. Reinstalacja sterowników, ani kontakt z działem technicznym producenta nie przyniósł bowiem żadnych efektów. Jak widać, nie warto więc spieszyć się z instalacją Fall Creators Update. Lepszym rozwiązaniem będzie wyczekanie do momentu, aż system sam zaproponuje aktualizację.