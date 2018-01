Laptopy HP z niebezpieczną usterką. Może dochodzić do samozapłonów

HP ogłosiło, że część notebooków sprzedawanych w ostatnich dwóch latach posiada poważną wadę. W związku z tym, ruszyła akcja serwisowa.

W związku z tym, że w ostatnim czasie doszło do aż ośmiu przypadków przegrzania się baterii w laptopach HP, a przy tym uszkodzenia mienia lub ciała użytkowników, firma postanowiła na poważnie zająć się sprawą. Inżynierowie dokładnie zbadali przyczyny niebezpiecznych awarii i odkryli, że stoi za nimi wadliwa konstrukcja baterii.

Zadecydowano, że dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników trzeba przeprowadzić akcję serwisową, podczas której każdy sprzęt zostanie sprawdzony i odpowiednio zabezpieczony. Do tego czasu, dla wszystkich zagrożonych laptopów zostanie wydana specjalna aktualizacja, optymalizująca pracę baterii.



"Tryb bezpieczeństwa akumulatora nadaje się do użytku wyłącznie w przypadku akumulatorów objętych programem. Jeśli w procesie sprawdzania okaże się, że akumulator trzeba wymienić, należy zaktualizować system BIOS i ponownie uruchomić system. Podczas ponownego uruchamiania zostanie wyświetlona opcja włączająca tryb bezpieczeństwa akumulatora" - czytamy w komunikacie HP.



Pod tym adresem można sprawdzić, czy nasz notebook jest objęty akcją serwisową



Chodzi o modele sprzedawane od grudnia 2015 roku do grudnia 2017 roku.

Oto kompletna lista urządzeń, które muszą zostać sprawdzone w serwisie:



HP Probook 640 G2 i G3

HP ProBook 645 G2 i G3

HP ProBook 650 G2 i G3

HP ProBook 655 G2 i G3

HP ZBook 17 G3 i G4

HP ZBook Studio G3

HP x360 310 G2

HP Notebook 11

HP Pavilion x360

HP ENVY m6

Wszystkim właścicielom powyższych modeli zalecane jest udanie się do najbliższego autoryzowanego serwisu.