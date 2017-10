Kurier sam otworzy drzwi do mieszkania i zostawi paczkę

Amazon wkrótce rusza z rewolucyjnym systemem dostarczania paczek. Dzięki tej usłudze, klient nie będzie musiał w ogóle martwić się o to, kiedy przyjdzie zamówiony produkt.

Amazon Key to najnowszy projekt amerykańskiego sklepu, który ma rozwiązać problem wiecznych problemów z kurierami. Teraz, będą oni działali bez kontaktu z klientem, a paczki zostaną dostarczone nawet wtedy, gdy adresata nie ma w domu. Wszystko za sprawą systemu składającego się z inteligentnego zamka i kamery, którego koszt to około 250 dolarów.

Dzięki tym dwóm akcesoriom, oraz współpracy z centralą, kurier będzie mógł sam otworzyć drzwi do domu lub mieszkania i zostawić w nim paczkę, a cała wizyta będzie nagrywana dla klienta. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy usługa została wykonana prawidłowo, właściciel mieszkania będzie mógł obejrzeć nagrany film.



System został jednak opracowany w taki sposób, że ryzyko wystąpienia jakichkolwiek problemów jest znikome. Kurier będzie mógł otworzyć drzwi tylko po zeskanowaniu kodu na paczce, a o całym zajściu i jego przebiegu klient będzie na bieżąco informowany (poprzez wiadomości SMS). Usługa ma ruszyć 8 listopada w 37 amerykańskich miastach.



Przeciwnicy polityki Amazonu zwracają uwagę, że firma chce odrzeć swoich klientów z resztek prywatności. Dzięki kamerze, głośnikom Alexa, a teraz także dostępowi do domu, nie będzie bowiem dziedziny życia, do której korporacja nie będzie miała dostępu.