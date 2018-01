Ktoś znajomy wysłał linka z twoimi zdjęciami? To nowy wirus na Facebooku

Jak donosi Niebezpiecznik, wielu użytkowników z Facebooka zgłasza, że w ostatnim czasie dostali od "znajomych" podejrzane wiadomości z niezpiecznym linkiem.

Zdjęcie Oszuści wykorzystują fakt, że są w posiadaniu danych logowania do kont użytkowników /123RF/PICSEL

Oszuści, którzy weszli w posiadanie danych do kont użytkowników, wykorzystują dostęp do nich, wysyłając do wszystkich znajomych wiadomości z linkami, w które polecają kliknąć. Linki przekierowują do fałszywej strony logowania, gdzie ofiara ma ponownie wpisać hasło do Facebooka, aby zobaczyć przesyłaną treść.

W linkach znajdują się również formularze, w których trzeba wpisać swój numer telefonu. Jeśli ofiara to zrobi, zapisze się do subskrypcji SMS-ów premium, które w najlepszym przypadku kosztują 10 złotych za jeden.



Najczęściej, treść wiadomości dotyczy przerobionych zdjęć, które rzekomo zostały udostępnione w sieci, a znajomy pisze o nich w trosce o nasze dobro. Pojawiają się również inne wersje, jednak ta jest najpopularniejsza.



Oto przykład tego typu wiadomości: "czesc nie wiem czy wiesz o tej stronie [link] ale ktos tam wrzucil twoje przerobione zdjecia z fb ;( slaba akcja takze lepiej cos z tym zrob" - czytamy w serwisie Niebezpiecznik.