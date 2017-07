Krzyż jako jedna z reakcji na Facebooku? To postulat katolików

Jak informuje The Independent, ponad 28 tysięcy osób wyraziło swoje poparcie dla inicjatywy, która ma przekonać administratorów Facebooka aby dodali symbol krzyża katolickiego do reakcji pod postami.

Zdjęcie Facebook nie zamierza wprowadzać reakcji z krzyżem, przynajmniej na razie /Facebook /Internet

Jeden z bardzo znanych, aktywnych w mediach przedstawicieli kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych, Joshua Feuerstein, opublikował na swoim profilu baner z postulatem dodania do facebookowych reakcji symbolu krzyża. Ma to być odpowiedź na kontrowersyjną ikonkę z tęczą, która już zniknęła z portalu.

Reklama

Feuerstein uważa, że skoro tęcza (symbol między innymi środowisk LGBT) miała szansę zaistnieć w portalu, to dlaczego nie miałby dostać takiej okazji krzyż. Przez zaledwie tydzień, post Feuersteina polubiło ponad 28 tysięcy ludzi, a niecałe 10 tysięcy udostępniło go na swoich tablicach.



Przedstawiciele Facebooka szybko zareagowali na inicjatywę i jeden z nich, w krótkich słowach skomentował ją na łamach The Huffington Post: "Taka reakcja nie jest dostępna na Facebooku i nie jest to coś, nad czym pracujemy". Taki komentarz nie jest żadnym zaskoczeniem - Facebook od zawsze stara się być neutralny, jeśli chodzi o religię i poglądy polityczne.



Przypomnijmy, że wspomniana wcześniej tęcza pojawiła się na Facebooku jako wyraz poparcia dla środowisk LGBT, które w czerwcu mają swoje nieoficjalne święto. To nie spodobało się mniej tolerancyjnym użytkownikom, którzy w różny sposób wyrażali swoje niezadowolenie.