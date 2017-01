Korea Południowa pracuje nad swoją wersją Hyperloop

Na świecie powstaje coraz więcej projektów podobnych do Hyperloop One. Do wyścigu o stworzenie najszybszego naziemnego środka transportu dołączyła właśnie Korea Południowa.

Zdjęcie Coraz więcej krajów chce mieć swoją ultraszybką kolej /©123RF/PICSEL

Przedstawiciele Korea Railroad Research Institute ogłosili, że właśnie rozpoczęły się prace nad systemem ponaddźwiękowej kolei, która ma działać na podobnej zasadzie co Hyperloop Elona Muska.

Pierwsza linia ma łączyć stolicę, z portowym miastem Pusan. Te dwa miejsca dzieli odległość 330 kilometrów, którą najszybciej obecnie można pokonać lecąc samolotem - podróż zajmuje około 50 minut. Nowoczesny pociąg ma ten odcinek pokonywać w zaledwie 20 minut.



Rok 2017 może przynieść jeszcze więcej ciekawych zapowiedzi, jeśli chodzi o transport. Hyperloop Transportation Technologies podpisało bowiem wstępną umowę, na mocy której szybka kolej ma powstać w Europie i połączyć czeskie Brno ze stolicą Słowacji - Bratysławą. Kolejnym etapem będzie przeciągnięcie trasy do Pragi. HTT zapowiedziało również, że zostało podpisane porozumienie z Abu Dhabi, a następne w kolejce jest australijskie Melbourne.