Komputer wielkości karty płatniczej już w sierpniu

Intel ogłosił na targach Computex, że Compute Card - komputer wielkości karty płatniczej - trafi do sprzedaży w sierpniu tego roku.

Zdjęcie Intel Compute Card w sierpniu trafi do sprzedaży /materiały prasowe

Podczas targów CES 2017 Intel zaprezentował nowe urządzenie o nazwie Compute Card. To nic innego jak rozwiniecie pomysłu Compute Stick, czyli kieszonkowego, przenośnego komputera zamkniętego w niewielkiej obudowie, w tym wypadku o kształcie i rozmiarze karty płatniczej. To wynalazek, który może odmienić dotychczasowe postrzeganie komputera - ten sprzęt będzie można zmieścić w portfelu!

Intel Compute Card będzie dostępny w czterech wersjach. Najsłabszy model będzie wyposażony w procesor Celeron N3450, 4 GB pamięci RAM DDR3 i 64 GB pamięci eMMC. Drugi w hierarchii będzie Pentium N4200 z tą samą pamięcią. Najmocniejsze warianty to Intel Core i3 (m3-7Y30) i Core i5 vPro siódmej generacji z dyskiem SSD o pojemności 128 GB.

Niezależnie od modelu, przenośny komputer będzie wyposażony w kartę Wi-Fi oraz moduł Bluetooth 4.2.



Projekt Intel Compute Card zainteresował już producentów, którzy zamierzają oprzeć na nim własne produkty. Firma Foxconn zamierza stworzyć na bazie ICC własne miniaturowe komputery, a LG planuje dołączać "kartę" do swoich monitorów. Dzięki temu, w prosty sposób zamienią się one w komputery. Ceny urządzenia nie są jeszcze znane, ale można przypuszczać, że nie będą one wygórowane, tak jak w przypadku Intel Compute Stick.