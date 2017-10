Komórkowy transfer na poziomie 965 Mb/s

ZTE Corporation wraz z japońskim operatorem komórkowym SoftBank pobiło rekord prędkości transmisji danych. W komercyjnie dostępnej dla użytkowników sieci pre-5G, zlokalizowanej w japońskim mieście Nagasaki, osiągnięto transfery rzędu 965 Mb/s! Tak wysoka prędkość była możliwa dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom i urządzeniom dostarczonym przez ZTE.

Zdjęcie . /©123RF/PICSEL

W przeprowadzonym teście wydajnościowym do sieci podłączono jednocześnie 24 urządzenia działające w paśmie 20 MHz. Dzięki zastosowaniu technologii TDD Massive MIMO 2.0 wszystkie z nich pobierały dane z serwerów FTP ze średnią prędkością aż 965 Mb/s. Był to pierwszy tego typu test przeprowadzony w udostępnionej komercyjnie użytkownikom sieci komórkowej, a nie w warunkach laboratoryjnych. Osiągnięte rezultaty niewiele odbiegają od wcześniejszych testów przeprowadzonych w zamkniętej sieci w chińskim Shenzhen. Wówczas osiągnięto prędkość transmisji dochodzącą aż do 1,1 Gb/s.

ZTE wraz z SoftBank zapoczątkowały tym samym projekt strategicznej współpracy w zakresie Smart Life. Projekt ten, przeznaczony dla sieci post-4G i pierwszych sieci 5G, ma na celu opracowanie, przetestowanie z operatorami i komercyjne wdrożenie rozwiązań sieciowych z zakresu "inteligentnego życia". Mają one na celu ułatwienie budowania inteligentnych sieci nowej generacji, obniżenie kosztów ich powstawania, a jednocześnie zapewnienie użytkownikom możliwości swobodnego korzystania z ogromnej przepustowości. Internet rzeczy, Internet pojazdów i szybki transfer dla użytkowników są tutaj priorytetami.

- Smart Life jest strategicznym projektem dla ZTE. W ciągu najbliższych 3 do 5 lat planujemy z operatorami wspólne projektowanie i wspólną weryfikację rozwiązań technicznych i usług dla użytkowników w sieciach 5G / pre-5G, takich jak wysoka przepustowość, IoT i wyjątkowo niskie opóźnienia. Obecnie rozpoczęliśmy współpracę pilotażową z SoftBank, a test weryfikujący działanie technologii Massive MIMO jest dowodem na dobry kierunek naszego projektu. W przyszłości ZTE będzie współpracować z większą liczbą partnerów, aby intensywniej rozwinąć projekt Smart Life i udoskonalić nasze codzienne życie - powiedział Bai Yanmin, dyrektor generalny produktów TDD i 5G w ZTE.

Warto przypomnieć, że według szacunków, w roku 2017 za aż 75 proc. ruchu wygenerowanego w intrenecie odpowiadać będą urządzenia mobilne, a w ciągu zaledwie jednej sekundy w sieci przybywa 30 GB nowych danych. Wszystko to sprawia, iż użytkowane obecnie sieci LTE stoją u progu swojej wydajności i w ciągu kilku lat mogą stać się niewydolne. Nowe rozwiązania ZTE są odpowiedzią na rosnące potrzeby użytkowników, ale też gwałtowny przyrost ruchu generowany przez Internet rzeczy, inteligentne samochody czy inteligentne domy - czyli rzeczywistość, która coraz częściej jest obecna w naszym życiu. Pozwolą one także zmienić nasze podejście do telefonów, które staną się tylko ekranami, bo aplikacje, gry i dane będziemy trzymać w chmurze. To przyszłość, która dzięki ZTE dzieje się już dziś.