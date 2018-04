Kamera 4K z osłonką na obiektyw

Bez dobrej kamery youtuber lub streamer nie może myśleć na poważnie o rozkręceniu kariery internetowego twórcy. AVerMedia przekonuje, że w tej kwestii nie ma co oszczędzać na jakości i lepiej od razu zainwestować w produkt z górnej półki, taki jak PW510.

Producent chwali się precyzyjnie zaprojektowanym urządzeniem, o jakości 4K gwarantowanej przez zaawansowany system optyki współpracujący z zamontowanym w sprzęcie sensorem. Ponadto PW510 ma pozwalać na optymalne wykorzystanie światła, by dostarczyć wysokiej jakości obrazu.

Z softem i bez softu

Urządzenie działa w technologii plug&play i jest gotowe do pracy już po podłączeniu do komputera - użytkownik nie musi instalować dodatkowych sterowników czy programów. Nie oznacza to jednak, że produkt nie wspiera żadnego oprogramowania. W pierwszej kolejności posiadacze PW510 powinni się zainteresować autorskim softem AVerMedii, czyli RECentral. Kamera jest również kompatybilna z tak popularnymi programami jak XSplit czy OBS.

Widać cię doskonale

Przy streamowaniu częstym problemem jest fakt, iż twórca musi być bardzo blisko kamery, przez co jego twarz zajmuje większą część obrazu. Dzięki szerokiemu kątowi widzenia Avermedia PW510 daje użytkownikowi większą swobodę. Producent wspomina także o praktycznie zerowym zniekształceniu obrazu.

Uwaga, podglądacz

Każdy zna kogoś, kto zakrywa kamerkę w laptopie w obawie przed włamaniem na komputer i byciem podglądanym przez hakera. Dlatego PW510 posiada zabezpieczenia, mające chronić użytkownika przed podglądaczami - specjalną osłonkę na obiektyw.

Póki co dostępność i cena kamery nie jest jeszcze znana.