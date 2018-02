Już niedługo Facebook wprowadzi łapkę w dół - trwają testy

Według doniesień serwisu Mashable, część użytkowników Facebooka testuje nowy rodzaj reakcji na komentarze. Jest to długo wyczekiwana łapka w dół.

Zdjęcie Łapka w dół jest długo wyczekiwaną funkcją Facebooka /INTERIA.PL

Około 5 procent użytkowników portalu ze Stanów Zjednoczonych otrzymało możliwość testowania funkcji, która pozwala na dawanie łapek w dół. Niestety, nie jest to do końca to rozwiązanie, na które czekali użytkownicy, ponieważ łapka w dół będzie przyciskiem zupełnie niezależnym od pozostałych reakcji.

Za pomocą tego przycisku będzie można zgłosić konkretną treść do administratorów portalu, którzy sprawdzą, czy jest ona zgodna z regulaminem i nie trzeba jej zablokować. Nie będzie to widoczne dla nikogo, oprócz nas. Będzie można zatem jednocześnie dać łapkę w górę i w dół.



Co więcej, tego typu akcja będzie dostępna tylko w komentarzach. Nie będzie można, przynajmniej na początku, dać łapki w dół przy postach czy zdjęciach. Funkcja może zostać udostępniona dla wszystkich w najbliższych tygodniach.