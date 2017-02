Już niedługo drony zastąpią pszczoły?

Japońscy naukowcy udowodnili, że drony mogą zastąpić pszczoły w zapylaniu roślin.

Zdjęcie Pszczoły masowo wymierają, więc naukowcy szukają alternatyw /©123RF/PICSEL

Naukowcy z National Institute of Advanced Industrial Science postanowili stworzyć "mechaniczną pszczołę" ze zwykłego, prostego drona, wyposażonego w ogon końskiego włosia. Jego końcówka została pokryta kleistą substancją, do której miały przyczepiać się pyłki.

Reklama

Jak się okazało, prosta metoda zadziałała i pyłki zostały bez problemu przeniesione z jednego kwiatu na drugi. To pozostawia duże pole do dalszych badań i nadzieję, że podobny wynalazek będzie w razie potrzeby zastosowany w praktyce.



Masowe wymieranie pszczół spowodowane różnymi czynnikami jest od kilku lat ogromnym powodem do niepokoju dla całej ludzkości. Według Einsteina, jeśli nie będzie pszczół, nie będzie też roślin, a bez roślin nie będzie człowieka.