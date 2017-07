Jubileuszowe spotkanie entuzjastów Pythona

Czy zastanawialiście się może kiedyś jak wygląda praktyczna analiza zachowań użytkowników sieci społecznościowych albo co należy zrobić żeby zbudować własny łazik marsjański?

To tylko niektóre z bardziej intrygujących tematów na które będą dyskutować entuzjaści Pythona i Data Science w naszym kraju. Już za około półtorej miesiąca, w dniach 17-20 sierpnia br. w Hotel Ossa Congress & Spa odbędzie się jubileuszowa 10. edycja konferencji PyCon PL. Konferencja ta od wielu lat przyciąga entuzjastów tego Python z całej Polski oraz licznych gości z zagranicy i jest kierowana zarówno dla doświadczonych programistów jak i osób stawiających swoje pierwsze kroki w Pythonie.

Z myślą o tych ostatnich podobnie jak w ubiegłym roku przy okazji konferencji wraz z grupa PyLadies - skupioną na edukowaniu i zwiększaniu różnorodności w społeczności związanej z Pythonem - zostaną zorganizowane warsztaty dla początkujących. Jest to bardzo dobra sposobność by poznać podstawy programowania w przyjaznej atmosferze pod okiem doświadczonych mentorów. Warto wspomnieć, że osoby zainteresowane warsztatami nie muszą się martwić transportem do hotelu, organizatorzy zapewniają bezpłatny dojazd konferencyjnym autobusem z Warszawy do Ossy i z powrotem dla uczestników tych warsztatów.

Jak co roku konferencja jest okazją do poznania i posłuchania osób które kształtują społeczność Pythona oraz wyznaczają nowe kierunki rozwoju języka. W tym roku wśród zaproszonych gości znajdują się m.in. Carol Willing z San Diego w Kalifornii, czołowa programistka projektu Jupyter, do niedawna jedna z dyrektorów Python Software Foundation, Daniel Pope ceniony i lubiany administrator serwisów internetowych oraz twórca gier z Wielkiej Brytanii oraz Mateusz Kuzak bioinformatyk z Amsterdamu. To tylko niektórzy z zaproszonych prelegentów a grono to z pewnością w najbliższych tygodniach poszerzy się o kolejne nazwiska osób w środowisku Pythonowym.

Choć Python jest językiem bardzo przystępnym i świetnie sprawdzającym się do nauki jako pierwszy język programowania o czym będą mogli się przekonać uczestnicy wspomnianych warsztatów PyLadies, to w rękach doświadczonych programistów staje się potężnym narzędziem o szerokich zastosowaniach. Znajduje to odzwierciedlenie w programie tegorocznej konferencji, gdzie obok licznych tematów związanych z technicznymi aspektami języka występują również takie poruszające tematykę budowania robotów czy inteligentnych domów, analizy i wizualizacji danych, tworzenia gier czy testowania zabezpieczeń aplikacji internetowych. Mnogość prelekcji i zróżnicowanie tematów sprawi że każdy znajdzie dla siebie coś interesującego.

A dla tych którzy wolą zdobywać wiedzę w sposób bardziej praktyczny tak jak co roku nie zabraknie warsztatów. Chętni w tym roku mogą nauczyć się podstaw budowania robotów, dowiedzą gdzie postawić swoje pierwsze kroki żeby zbudować inteligentny dom oraz jak radzić sobie z przetwarzaniem i wizualizacją sporej ilości danych. Warsztaty te są świetną okazją do zdobycia nowych umiejętności i wskazówek w jaki sposób korzystać z omawianych technologii.

Organizatorzy wciąż czekają na propozycje prelekcji poświęconych tematyce Data Science w ramach specjalnej ścieżki tematycznej PyData@PyConPL, która jest efektem nawiązania współpracy konferencji z organizacja NumFOCUS promującej na całym świecie wykorzystanie oprogramowania typu open source do zastosowań naukowych. Na zgłoszenia od osób chcących się zaprezentować szerszemu gronu i które chcą się podzielić wiedzą z tematyki big data, uczenia maszynowego, analizy danych, sztucznej inteligencji i innych tematów pokrewnych, organizatorzy czekają do 19 lipca na propozycje.

Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji pod adresem: https://pl.pycon.org/