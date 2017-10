Microsoft rozpoczyna wdrażanie wielkiej, jesiennej aktualizacji Windows 10 - Windows 10 Creators Update. Co przyniesie ta zmiana?

Debiutująca jesienna aktualizacja Windows 10 Creators Update wprowadza szereg nowych możliwości dla użytkowników. Wśród nich znajdują się m. in.: Rzeczywistość Mieszana Windows, wizualizacje 3D, ulepszone możliwości streamowania gier komputerowych, oraz rozbudowane funkcje przetwarzanie obrazów i filmów. Wszystkich nowości związanych z jesienną aktualizacją Windows 10 można doświadczyć na najnowszych urządzeniach z systemem Windows 10, a także na wprowadzanych na rynek zestawach do Rzeczywistości Mieszanej Windows (Windows Mixed Reality headsets).

Poza nowościami dotyczącymi jesiennej aktualizacji Windows, firma Microsoft zaprezentowała także nowe urządzenie: Surface Book 2. To najpotężniejszy członek rodziny komputerów Surface.

Windows Ink

Jesienna aktualizacja Windows 10 pełna jest nowych rozwiązań. Przede wszystkim; zupełnie nowe możliwości zyskała funkcja Windows Ink. Od teraz możliwa jest już praca bezpośrednio na plikach PDF. Nowością jest także funkcja Find my Pen, dzięki której użytkownicy będą mogli szybko znaleźć swoje pióro i zacząć pracę. Doczekamy się również poprawek w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania prywatnością naszych danych, a także nowych funkcji związanych z ułatwieniami dostępu, w tym m.in. funkcji kontroli wzroku Eye Control.

Rzeczywistość Mieszana Windows

Do tej pory wszelkie praktyczne wykorzystanie mieszanej rzeczywistości wymagało z reguły użycia domowego zestawu, ściśle powiązanego z konkretnym miejscem i dostępnością do kamer. Od teraz będzie inaczej: mieszaną rzeczywistość użytkownik będzie mógł zabrać ze sobą dosłownie wszędzie. Partnerzy Microsoft - firmy Acer, Dell, HP i Lenovo - stworzyli przenośne zestawy Rzeczywistości Mieszanej Windows, wyposażone w zaawansowane czujniki ruchu. Ceny tych urządzeń, które dostępne będą w sprzedaży w Microsoft Store oraz na stronie Microsoftu, rozpoczynają się już od 399 dolarów. Najbardziej innowacyjny zestaw Rzeczywistości Mieszanej Windows (Windows Mixed Reality headset) został zaprojektowany przez firmę Samsung - to Samsung HMD Odyssey, który będzie dostępny na rynku od 6 listopada.

Jesienna aktualizacja Windows 10 Creators Update uwzględnia również aplikację Mixed Reality Viewer, umożliwiającą podgląd treści zaprojektowanych z myślą o rzeczywistości mieszanej. Dzięki kamerze, w którą wyposażony jest dzisiaj praktycznie każdy komputer, rzeczywistość mieszana wpisuje się niejako w naszą rzeczywistość, czyli w to, jak widzimy świat: obiekty 3D stapiają się i mieszają z otoczeniem użytkownika, otwierając zupełnie nowy wymiar w świecie, w którym żyjemy.

Innowacyjność rozwiązań i zestawów do Rzeczywistości Mieszanej Windows (Windows Mixed Reality) idzie w parze z ich dostępnością oraz przystępną ceną. Świat stopniowo odkrywa dziś możliwości płynące z mieszanej rzeczywistości. Użytkownicy mogą już cieszyć się wirtualnymi podróżami, koncertami na żywo, sportowymi rozgrywkami, a także wyjątkowymi doznaniami w grze komputerowej - i odczuwać je wszystkie tak, jak nigdy przedtem: we własnym domu, na kanapie, z dostępem do ponad 20 tysięcy aplikacji w Sklepie Windows.

3D poszerza możliwości każdego z nas

Rewolucja, jaką niesie ze sobą popularyzacja 3D, stanie się kolejnym krokiem milowym w obszarze ludzkiej produktywności. Już teraz kolejne generacje komputerów daleko wykraczają poza dotychczasowy świat 2D. W końcu to właśnie trój-wymiar jest najbardziej reprezentatywnym odzwierciedleniem świata, w którym żyjemy - pozwala rozwijać nasze zdolności pojmowania, uczenia się i przyswajania wiedzy.

Dzięki jesiennej aktualizacji technologia 3D trafi pod strzechy. Twórcą i kreatorem świata 3D może stać każdy z nas. Przykładem niech będzie Microsoft Paint: co miesiąc korzysta z niego już ponad 100 milionów osób na całym świecie. Teraz - dzięki popularyzacji technologii 3D - każdy będzie mógł tworzyć obiekty trójwymiarowe. To jednak nie wszystko: poza kreacją możliwe stanie się przenoszenie trójwymiarowych obrazów do prezentacji PowerPoint czy dokumentów Word. To idealne rozwiązanie dla uczniów, studentów i pracowników naukowych.

Nowe Zdjęcia

Z aplikacji Zdjęcia w systemie Windows 10 korzysta dziś ponad 250 milionów użytkowników na świecie. Dzięki jesiennej aktualizacji Windows 10, zdjęcia i filmy będą jeszcze piękniejsze! Co więcej - będą mogły wyglądać dokładnie tak, jak chce tego sam użytkownik. Od teraz można je edytować na różne sposoby, m. in. poprzez intuicyjne tworzenie z nich kolaży, wkomponowanie muzyki, efektów i przejść znanych z kinowych hitów, a nawet dodanie efektów i obiektów 3D. Wspomnienia z wakacji albo z wyjątkowego wydarzenia w naszym życiu nabiorą teraz zupełnie nowego znaczenia. Przykładowo: dzięki funkcjom 3D obiekty na zdjęciach będą mogą nabrać dynamiki i stać się ruchome.

Jak pobrać aktualizację?

Aktualizację można pobrać sprawdzając, czy jest już ona dla nas dostępna. Wystarczy zajrzeć do Ustawień Windows, a potem do zakładki Aktualizacje.