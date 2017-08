Jak moduły mogą się przydać w podróży?

Motorola Moto Z² Play to smartfon idealny do podróżowania. Dzięki praktycznym i różnorodnym modułom odnajdzie się w wielu sytuacjach, w których typowy telefon sobie nie poradzi.

Moto Z² Play to innowacyjny smartfon Motoroli, który jest już dostępny na polskim rynku. Druga generacja Moto Z Play to sprzęt smuklejszy, lżejszy i szybszy, który stara się dotrzymać kroku użytkownikowi w każdej sytuacji. Główną zaletą telefonu są dodatkowe moduły, które zwiększają jego funkcjonalność. Będą one niezwykle cenne szczególnie dla podróżników, bo w łatwy sposób zwiększają pojemność baterii czy polepszają aparat. W plecaku można mieć kilka modułów, a w zależności od sytuacji, używać jednego z nich.

Moduły na wyprawy

Smartfon Moto Z² Play jest przystosowany do współpracy z czterema modułami, które błyskawicznie mogą zmienić go w zupełnie inne urządzenie. Moto Z² Play można połączyć z modułem-projektorem (InstaShare Projector), głośnikiem (JBL Soundboost i Soundboost 2), dodatkowym akumulatorem (Incipio offGRID Power Pack lub TurboPower Pack) lub aparatem fotograficznym stworzonym we współpracy z legendarną firmą Hasselblad. Sam montaż modułów jest bardzo prosty i nie wymaga ingerencji w podzespoły smartfona, a nawet jego wyłączania. Każdy moduł podłączamy do tylnego panelu obudowy za pomocą praktycznych magnesów, a łączność z telefonem zapewnia 16-pinowy interfejs.

Moduły Moto Mods sprawdzą się zarówno w miejskiej dżungli, jak i na drugim końcu świata. Łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której smartfon niespodziewanie nam się rozładowuje i zamiast pożegnać się z jego użytkowaniem, montujemy do obudowy Moto Z² Play odpowiedni moduł (TurboPower Pack) i działamy dalej. Podobnie sytuacja wygląda, gdy akurat potrzebujemy znacznej poprawy możliwości fotograficznych smartfona, bo standardowy tryb nie wystarcza. Błyskawicznie montujemy moduł fotograficzny i możemy dalej oddać się manii robienia zdjęć. Dlatego warto pokrótce wspomnieć o samych modułach.

Dzięki modułowi Insta Share Projector, Moto Z² Play błyskawicznie stanie się w pełni funkcjonalnym rzutnikiem. Mieszczący się w kieszeni i ważący zaledwie 120 gramów projektor potrafi wyświetlić obraz o przekątnej 70 cali, rozdzielczości 854 x 480 pikseli i jasności 50 lumenów. Urządzenie wyposażono w lampę o żywotności 10 tys. godzin, a także we wbudowaną baterię (jej pojemność to 1100 mAh), która zapewnia możliwość działania przez minimum godzinę i może być w wygodny sposób ładowana przy pomocy portu USB-C.

Kolejny niezwykły moduł to zestaw muzyczny JBL Soundboost oraz wersja Sounboost 2. W obudowie o grubości zaledwie od 13 mm i masie od 135 g umieszczono 2 głośniki o mocy 3 W każdy. Również w tym urządzeniu znajdziemy wewnętrzną baterię, która zapewni nam nawet do 10 godzin słuchania muzyki. Oprócz funkcji czysto rozrywkowej, moduł JBL Soundboost może też pełnić rolę w pełni funkcjonalnego zestawu głośnomówiącego. Taki patent sprawdzi się w samochodzie lub w sytuacji, gdy podczas rozmowy nie mamy możliwości trzymania słuchawki bezpośrednio przy uchu.

Kwintesencją praktyczności jest kolejny dodatek, czyli moduł TurboPower Pack. Jest to zewnętrzny akumulator o pojemności 3490 mAh, który zapewnia smartfonowi dodatkowy dzień pracy. Istotne w tym module jest wykorzystanie własnej technologii firmy Motorola - TurboPower™, która już po 20 minutach naładuje 50% baterii smartfona.

Bardzo okazale prezentują się też możliwości modułu fotograficznego, który opracowany został we współpracy z legendarną marką Hasselblad. Aparat ten wyposażony został w matrycę o rozdzielczości 12 megapikseli, obiektyw z 10-krotnym zoomem optycznym i ksenonową lampę błyskową. Urządzenie może się też pochwalić funkcją nagrywania filmów wideo w rozdzielczości Full HD 1080p, a także opcją zapisu zdjęć w profesjonalnym formacie RAW.

Moduły kontratakują

W przypadku zewnętrznych akcesoriów do Moto Z² Play należy wspomnieć także o module Style Shell, który pełni głównie funkcje estetyczne. To dodatkowe "plecki" montowane z tyłu telefonu, które wpływają na personalizację urządzenia. Być może nie przydadzą się Wam w podróży, ale zawsze możecie przyjąć taką taktykę, by na każdym kontynencie, który odwiedzacie na Moto Z² Play zakładać inne Style Shell. Lada moment na rynku pojawią się stylowe plecki wspierające bezprzewodowe ładowanie smartfona w standardzie PMA i Qi.

Modułowe smartfony są przyszłością. Rodzina modułów Moto Mods już teraz jest okazała, a w przyszłości będzie jeszcze większa. Moto Z² Play to już druga generacja smartfona Motoroli, która oferuje wsparcie dla innowacyjnych modułów. Podobnie będzie z kolejnymi. Wszystko dzięki zmianie filozofii marki, która teraz jest jeszcze bardziej "dla użytkownika" niż kiedykolwiek wcześniej.