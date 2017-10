Jak bezpiecznie korzystać z nawigacji w samochodzie

Nawigacja samochodowa jest bardzo przydatna, ale czasami zapominamy, że korzystając z niej powinniśmy stosować się do określonych zasad bezpieczeństwa. Na co należy uważać?

- Według naszych danych stale rośnie liczba osób korzystających z nawigacji w smartfonie" - mówi Adam Mikoś, odpowiadający za aplikację smartfonową Nawigacja Play by NaviExpert. - Jak wynika z policyjnych statystyk, jedną z przyczyn wypadków jest niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami oraz niewłaściwa koncentracja podczas jazdy - mówi mł. asp. Antoni Rzeczkowski z Wydziału Prasowo-Informacyjnego Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji. - To dlatego każdy kierowca powinien być świadomy tego, jak niebezpieczne w skutkach jest pisanie smsów, przeglądanie portali społecznościowych czy rozmowa przez telefon bez zestawu głośnomówiącego w trakcie jazdy samochodem. Za korzystanie z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręce grozi mandat w wysokości 200 zł i 5 punktów karnych. Przede wszystkim jednak nieodpowiedzialne korzystanie z telefonu grozi wypadkiem drogowym - kontynuuje

Z tego właśnie powodu Play we współpracy z Komendą Główną Policji opracował 5 prostych zasad bezpiecznego korzystania z nawigacji w smartfonie, które każdy kierowca powinien sobie przyswoić.

Zamontuj smartfon w aucie tak, by nie ograniczał widoczności

Ważne, aby nawigacja została umieszczona w bezpiecznym miejscu. W każdym samochodzie będzie to zapewne nieco inne miejsce, jednak zasada jest prosta: smartfon powinien znaleźć się w polu widzenia kierowcy, jednak nigdy nie powinien ograniczać widoczności. Jeśli zostanie umieszczony na przedniej szybie, to powinien znajdować się jak najniżej. Najbezpieczniejszym miejscem będzie lewy, dolny róg. Jeśli nie jest to możliwe, to alternatywą będzie środek szyby, ale także na samym dole. Należy tez unikać umieszczenia smartfonu w polu poduszek powietrznych - ich gwałtowne otwarcie w razie wypadku może spowodować, że uderzy on z ogromną siłą w kierowcę lub pasażera. Kabel ładujący zabezpiecz tak, aby nie zasłaniał widoczności, ani też nie mógł się przypadkowo zaplątać w drążek biegu lub kierownicę.

Zwróć uwagę na to, czy smartfon i uchwyt są zamontowane w stabilny sposób

Na uchwycie do smartfonu nie warto oszczędzać. Jeśli będzie niestabilny, to może stworzyć niepotrzebne zagrożenie na drodze. Nagłe oderwanie się uchwytu od szyby lub wypadnięcie z niego komórki często powoduje u kierowcy bezwarunkowy odruch, by po nie sięgnąć. Skutki oderwania wzroku od drogi nawet na tak krótką chwilę, jaka jest potrzeba by odnaleźć smartfon na podłodze, mogą być tragiczne.

Wyznacz trasę przed uruchomieniem auta

Nawet jeśli jesteś mistrzem kierownicy (lub tak ci się wydaje) pamiętaj, że podzielność uwagi bywa złudna i może mieć poważne konsekwencje. Jeśli prowadzisz, to skup się na tym, co na drodze, a nie na wyszukiwaniu ulicy, wpisywaniu miast Pamiętaj, by trasę wyznaczyć przed uruchomieniem samochodu i ruszeniem.

Nie zmieniaj trasy jednocześnie prowadząc

Czasami sytuacja na drodze wymusza na nas konieczność zmiany wybranej wcześniej trasy. Jeżeli istnieje taka potrzeba, zrób to, ale w bezpieczny sposób. Zatrzymaj się na chwile na poboczu lub poproś współpasażera, by zrobił to za ciebie.

Pamiętaj, że korzystanie z nawigacji nie zwalnia z myślenia

Nawigacja to jedynie pomocne narzędzie, dlatego zawsze najpierw patrz na znaki drogowe, a dopiero potem kieruj się jej wskazaniami. Pozwoli ci to uniknąć kolizji drogowej lub mandatu.