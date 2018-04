Jabra Elite 65t - spersonalizowany dźwięk

Słuchawki Jabra Elite 65t to propozycja dla ludzi aktywnych. Słuchawki pozwalają prowadzić niczym niezakłócone rozmowy, nawet przez cały dzień, dzięki wytrzymałej baterii i stacji ładującej.

Słuchawki Jabra Elite 65t pozwolą w dyskretny sposób, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy, zarządzać swoim czasem, wykonywać połączenia telefoniczne lub oddawać się przyjemności słuchania muzyki.

Technologia poczwórnych mikrofonów gwarantuje redukcję szumu podczas rozmów, a zaawansowane głośniki o rozmiarze zaledwie 6 mm umożliwiają blokowanie lub wpuszczanie odgłosów otoczenia.

Bateria zapewnia do pięć godzin pracy urządzenia na jednym ładowaniu, a dzięki dołączonej do zestawu mobilnej stacji ładującej aż do 15 godzin rozmów i muzyki. Tak, aby sprostać indywidualnemu zapotrzebowaniu użytkownika w ciągu całego dnia.



Obudowa Jabra Elite 65t zapewnia stopień ochrony IP55. Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją na uszkodzenia spowodowane przez wodę i kurz.

Za dotknięciem jednego przycisku Jabra Elite 65t umożliwia połączenie z Amazon Alexa, Siri lub Asystentem Google (oczywiście jeśli posługujemy się odpowiednim językiem obcnym), który pozwala szybko uzyskać informacje, których potrzebujesz - niezależnie od tego, czy chodzi o dostęp do kalendarza spotkań, wyszukanie interesującego wydarzenia w okolicy czy też odczytywanie głosowe otrzymanych wiadomości. Dzięki Bluetooth 5.0 można podłączyć Elite 65t do swojego smartfona.

Aplikacja Jabra Sound+ jest dodatkiem do zestawu słuchawkowego Jabra Elite 65t - wprowadza dodatkowe funkcje i umożliwia spersonalizowanie urządzenia Jabra.

Dostępność

Sugerowana cena detaliczna zestawu Jabra Elite 65t wynosi 649 zł.