IT security najwyższych lotów - wkrótce konferencja CONFidence wstrząśnie rynkiem finansowym w Londy

Trudno powiedzieć, czy chcieli być zabrani do Muzeum Lotnictwa... Nie da się jednak ukryć, że uczestnicy konferencji CONFidence stawili się wyjątkowo tłumnie, a nowa lokalizacja zrobiła na nich ogromne wrażenie. A to nie koniec emocji w tym roku - w październiku CONFidence zawita do Londynu!

Zdjęcie Ostatnia edycja CONFidence /materiały prasowe

Ponad 1100 specjalistów IT security podjęło wyzwanie edukacyjne, które postawiło przed nimi kilkudziesięciu ekspertów z całego świata. Skąd kolejny rekord frekwencji? Dla ⅓ uczestników decydującym czynnikiem była agenda - to właśnie ze względu na bogaty program zdecydowali się na udział w konferencji.

Pierwsze wrażenie nie okazało się mylne, ponieważ prelegenci i ich prezentacje zostali okrzyknięci najlepszym elementem tegorocznej edycji. Na szczególne wyróżnienie zasługują Michał Bentkowski, Borys Łącki, Adam Haertle, Adam Lange, Michał Sajdak, Daniel Bohannon, Senad Aruc i Sławomir Jasek, których wystąpienia zrobiły największe wrażenie na widowni. Uznanie należy się jednak wszystkim występującym, gdyż to dzięki ich zaangażowaniu powstała tak wysoko oceniona agenda.

Unikalna atmosfera - wkrótce powtórka!

Wykłady to nie wszystko. Równie wiele można dowiedzieć się dzięki dyskusjom ze specjalistami z branży, a o spotkanie z nimi na CONFidence nietrudno! Owocnym rozmowom sprzyja swobodny klimat wydarzenia i brak nastawienia na marketing. Tego samego można spodziewać się podczas najbliższej, londyńskiej edycji CONFidence. Konferencja wyrusza naprzeciw oczekiwaniom międzynarodowego rynku finansowego.

CONFidence London odbędzie się 4 października 2018

Dlaczego właśnie tutaj? Londyn to światowe centrum branży finansowej, najbardziej ze wszystkich narażonej na ataki cyberprzestępców. Mimo to wciąż brakuje tam wydarzeń oferujących rzetelną, techniczną wiedzę i kompleksowe rozwiązania. Zmieni to właśnie CONFidence. Dzięki doskonałemu zapleczu merytorycznemu dostarczy konferencję dedykowaną specjalistom IT security związanym ze światem finansów.

Uczestnicy wezmą udział w wykładach poruszających najważniejsze zagadnienia zarówno z perspektywy ofensywnej, jak i defensywnej. Na scenie wystąpią między innymi: Peter Kruse (Head of CSIS eCrime Unit w CSIS security Group A/S), Teresa Walsh (Intelligence Officer w FS-ISAC) oraz Bartosz Jerzman (Threat Analyst/Security Consultant w White Cat Security). Wymiana doświadczeń, aktualne trendy, przeciwdziałanie atakom i metody ich wykrywania. Wszystko to z myślą o każdym uczestniku rynku - od banków po przedstawicieli fintech.

Już teraz kupicie bilety do Londynu

Rejestrację na londyńską edycję konferencji otwiera limitowana seria biletów Early Bird. Właśnie dlatego warto zdecydować się na udział już teraz i wcześniej zaplanować wyjazd. Organizatorzy przygotowali również specjalną ofertę dla osób podróżujących z Polski. Szczegóły można znaleźć na stronie wydarzenia: https://confidence-conference.org/london.html