Inżynierowie Google odeszli, bo mieli za wysokie wypłaty

Zdjęcie Co dalej z projektem Waymo? /AFP

Płacenie zbyt niskich wynagrodzeń ma oczywiste, złe skutki, ale czy zbyt duża hojność także może zaszkodzić firmie? Jak widać na przykładzie Google - tak. Według doniesień redakcji Bloomberg, należący do Google projekt Waymo boryka się z dużymi problemami kadrowymi, a powodem są właśnie za wysokie wynagrodzenia.

Z firmy odeszło bowiem paru kluczowych inżynierów, którzy zarobili tyle pieniędzy, że nie potrzebują już żadnej pracy zarobkowej, aby resztę życia spędzić w dostatku. Warto odnotować, że w ciągu ostatnich 3 lat płace zespołu Google zajmującego się autonomicznymi samochodami znacząco wzrosły, a do tego wprowadzono bardzo bogaty system bonusów i premii. Dokładne kwoty nie zostały podane.



Waymo to stosunkowo nowy twór, który powstał w grudniu 2016 r., jednak bazuje na zespole, kapitale i doświadczeniu oddziału Google, pracującego nad autonomicznymi samochodami już od 2009 roku.

Wysokość pensji - wielki problem Doliny Krzemowej

Jak wspomniano, nie wiemy, ile dokładnie zapłaciło Google, ale cała Dolina Krzemowa, obszar Kalifornii zdominowany przez spółki technologiczne, musi zmierzyć się z problemem, jakim są... zbyt wysokie wynagrodzenia dla programistów. Cały obszar zatoki San Francisco przez ostatnie lata stracił tyle samo na obecności firm IT, co zyskał. Gigantyczne płace sprawiły, że ceny nieruchomości poszybowały w górę. Nagle okazało się, że osoby nie zatrudnione w sektorze IT nie mogą sobie pozwolić na wynajmowanie, nie mówiąc już o zakupie mieszkania. Wzrosły ceny usług, a nawet żywności.



Zdjęcie Nowy kampus Apple - otwarcie w tym roku, kosztował około 4 mld dolarów. Doskonały przykład na to, że w Dolinie Krzemowej jest za dużo pieniędzy / materiał zewnętrzny

Tymczasem spółki technologiczne, chcąc przyciągnąć najlepszych programistów i inżynierów, prześcigają się w oferowaniu wyższych pensji, dodatkowych benefitów oraz udziałów w firmie. Pensja 10 tys. dolarów miesięcznie stała się absolutnym minimum w tamtym rejonie. Jak łatwo się zatem domyślić, uczestnicy projektu Wayamo musieli zarabiać jeszcze więcej.