Internet LTE Plusa i Cyfrowego Polsatu przyspieszył aż do niemal 500 Mb/s

Pierwszym polskim miastem, którego mieszkańcy mogą korzystać z najnowocześniejszych obecnie technologii jest Białystok. To właśnie tu dokonano pierwszej agregacji pasm w trzech częstotliwościach 1800 MHz, 2100 MHz oraz 2600 MHz o łącznej szerokości 50 MHz.

Zdjęcie Nowe rozwiązania technologiczne w sieci Plus / ©123RF/PICSEL

Grupa Cyfrowy Polsat wprowadziła kolejne rozwiązania technologiczne, dzięki którym Internet w technologii LTE stanie się bardziej atrakcyjny, a korzystanie z niego jeszcze przyjemniejsze. Pierwszym miastem w Polsce, w którym można korzystać z nowości jest Białystok, a wykonane prace to:

· agregacja w trzech częstotliwościach pasma o łącznej szerokości 50 MHz, co pozwala na maksymalną transmisję danych nawet do 375 Mb/s przy pobieraniu (LTE Plus Advanced),

· uruchomienie modulacji 256 QAM, dzięki czemu transfer danych na zagregowanym pasmie jest szybszy o 33%, dzięki czemu maksymalną prędkość Internetu to teraz 498 Mb/s,

· zaimplementowanie MIMO 4x4 na LTE2600, co podwaja do 300 Mb/s prędkość Internetu w tym paśmie.

Wprowadzone nowości dla zwykłych użytkowników sieci oznaczają:

· wyższą prędkość Internetu, dzięki czemu można szybciej pobierać pliki, a przy korzystaniu ze streamingu filmów czy muzyki w najwyższych rozdzielczościach nie ma zjawiska buforowania,

· większą pojemność sieci, co zapewnia dostęp do usług szerokopasmowego Internetu większej grupie użytkowników i w tym samym czasie więcej osób może korzystać z Internetu bez spadku jego jakości ,

· stabilniejsze połączenia, co oznacza po prostu lepszą jakość i większy komfort korzystania z Internetu.

W pierwszym etapie wdrożenie opisanych wyżej technologii zostało przeprowadzone w Białymstoku, natomiast prace te będą kontynuowane, choć będą one miały na celu przede wszystkich zwiększanie pojemności sieci w konkretnych lokalizacjach, a nie budowanie zasięgu pokryciowego.