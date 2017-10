Inteligentne prasowanie z generatorem pary Philips PerfectCare Elite Plus

Philips PerfectCare Elite Plus to pierwsze inteligentne żelazko o najsilniejszym wyrzucie pary. Technologie zapewniające automatyczny wyrzut pary oraz brak regulacji temperatury i ryzyka przypalenia sprawiają, że nie musisz się o nic martwić - wszystko dzieje się automatycznie i jest bezpieczne dla prasowanych tkanin! Bez dodatkowych przycisków czy pokręteł.

Prasowanie z generatorem pary jest szybkie, łatwe i przyjemne, a rezultaty perfekcyjne. Nowy generator pary Philips PerfectCare Elite Plus to najinteligentniejsze żelazko o największym wyrzucie pary na rynku, który z łatwością rozprasuje nawet uporczywe zagniecenia już za jednym pociągnięciem.

Żelazko z generatorem pary PerfectCare Elite Plus wytwarza największą ilość pary (aż do 600 g) i robi to inteligentnie! Inteligentny czujnik DynamiQ wykrywa, czy i w jaki sposób poruszasz żelazkiem oraz automatycznie uwalnia parę, gdy prasujesz. Dzięki temu zapewnia idealną ilość pary zawsze wtedy, kiedy tego potrzebujesz - bez konieczności używania dodatkowych przycisków. Ponadto żelazko samo wyłącza parę, gdy przestajesz prasować.

Prasowanie znacznie ułatwia również zastosowana w żelazkach z serii PerfectCare technologia OptimalTemp. Zapewnia ona bezpieczeństwo prasowania każdej tkaniny, nawet tej najdelikatniejszej i brak konieczności regulacji temperatury. Nie trzeba już sprawdzać metek ubrań, zastanawiać się nad odpowiednią temperaturą, a następnie je sortować lub czekać aż urządzenie ostygnie czy podwyższy temperaturę. Teraz można wyprasować wszystkie ubrania bez ryzyka przypalenia czy wyświecenia i to jedne po drugich, np. jedwabną bluzkę zaraz po dżinsach. Ponadto podczas prasowania nie musisz odstawiać żelazka na podstawę - można postawić je bezpośrednio na prasowanej tkaninie lub na desce do prasowania. Natomiast po 10 minutach żelazko wyłączy się automatycznie, co pozwala na oszczędzać energię i zapewni bezpieczeństwo.

Równie ważne jest, że dzięki cichej emisji pary, można prasować, nie przeszkadzając innym domownikom lub oglądając telewizję czy słuchając muzyki. Nikomu nie będzie przeszkadzać hałas.

Dzięki unikatowemu, ergonomicznemu kształtowi i niewielkiej wadze generator PerfectCare Elite Plus zapewnia wygodę prasowania. Kręgosłup i nadgarstek są zdecydowanie mniej obciążone, przez co prasowanie jest łatwiejsze. Wygodę manewrowania zapewnia również stopa T-ionicGlide z doskonałym poślizgiem. Jest ona wyposażona w podstawę ze stali szlachetnej, która jest dwa razy twardsza od aluminium i w ten sposób maksymalnie odporna na zarysowania oraz opatentowaną sześciowarstwową powierzchnię z zaawansowaną powłoką z tytanu, dzięki której żelazko gładko i szybko przesuwa się po tkaninie.

Silny wyrzut pary i wyjątkowa lekkość żelazka sprawiają, że jest to także idealne rozwiązanie do prasowania w pionie. Z łatwością i bez rozkładania deski do prasowania usuniesz zagniecenia z najdelikatniejszych tkanin, sukienek, marynarek czy firanek i zasłon, których wyprasowanie na desce byłoby skomplikowane.



Przezroczysty zbiornik wody o pojemności 1,8 l zapewnia do dwóch godzin ciągłego prasowania. Gdy zacznie brakować wody, zaświeci się odpowiednia dioda, ale zbiornik możesz uzupełnić w dowolnym momencie, także podczas prasowania. Zbiornik można łatwo napełnić pod kranem, wlewając wodę przez duży otwór. Żelazko samo przypomni też o konieczności usunięcia kamienia.



