IBM chwali się przełomową technologią produkcji układów scalonych

IBM pochwaliło się, że wraz z partnerami (GlobalFoundries i Samsungiem), wynalazło zupełnie nową architekturę układów scalonych, która pozwoli na zmieszczenie 30 miliardów tranzystorów w układzie o rozmiarze paznokcia. To osiągnięcie zdecydowanie godne uznania, ponieważ dotychczas za sukces uważano 20 milionów tranzystorów w 7-nanometrowym układzie sprzed 2 lat.

Tym razem architekturę FinFET zastąpiono krzemowymi nanoarkuszami, co dało imponujące efekty. Według producenta, pozwoli to między innymi na znacznie ograniczenie zapotrzebowania na energię, co z kolei wpłynie pozytywnie na czas pracy urządzeń, w których zostanie wykorzystana ta technologia.



Kiedy nowa architektura znajdzie zastosowanie w praktyce? Najprawdopodobniej dopiero za kilka lat, ponieważ póki co na rynku królują 10-nanometrowe chipsety, a w kolejce są jeszcze rozwiązania 7-nanometrowe, które mają ujrzeć światło dzienne w przyszłym roku.