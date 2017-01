Hyperloop w Polsce? Z Warszawy do Wrocławia w 20 minut

Projekt Hyper Poland znalazł się w półfinale konkursu organizowanego przez Hyperloop One.

Zdjęcie Polska ma szansę wdrożyć technologię Hyperloop jako jeden z pierwszych krajów /materiały prasowe

Z Warszawy do Wrocławia w 20 minut? Brzmi zupełnie nierealnie, nawet kiedy weźmiemy pod uwagę podróż samolotem, czy całkiem szybkim pociągiem Pendolino. Już wkrótce może to być jednak możliwe, a wszystko za sprawą nowego środka transportu o nazwie Hyperloop i polskiego projektu Hyper Poland, któremu wsparcie merytoryczne zapewnia Politechnika Warszawska, Wrocławska, a osobisty nadzór sprawuje prof. Janusz Piechna z PW.

Reklama

Polacy z Hyper Poland biorą bowiem udział w konkursie Hyperloop One Global Challenge, organizowanym przez firmę należącą do Elona Muska. Stawką jest uruchomienie jednej z pierwszych na świecie linii ekspresowego transportu przyszłości. W półfinale znalazło się 35 lokalizacji (z 2600 zgłoszeń) i jeszcze w tym roku dowiemy się, które wygrają.

Decyzja zależy od opinii zespołu ekonomistów i inżynierów, którzy mają przeanalizować wszystkie lokalizacje i ocenić ich potencjał.



Na czym w ogóle polega idea Hyperloop? W specjalnej rurze, z której wypompowuje się nawet 99 proc. powietrza, umieszcza się kapsułę pasażerską. Dzięki zredukowanemu oporowi powietrza i braku oporu toczenia, "wagonik" poruszający się na poduszkach magnetycznych jest w stanie rozpędzić się do prędkości niemal 1 macha (ponad 1100 km/h), zużywając tyle energii, co samochód pędzący z prędkością ok. 130 km/h.