Hyperloop w Polsce coraz blizej - nasz kraj w elitarnym gronie

Zdjęcie Hyperloop może powstać w Polsce /AFP

Konkurs Hyperloop One Global Challenge został rozstrzygnięty. Firma Elona Muska wybrała 9 lokalizacji, w których może powstać trasa kolei przyszłości. Jest co świętować, ponieważ Polska znalazła się w finałowej 9, a wszystkich zgłoszeń było aż 2600. Mowa o połączeniu Warszawa - Wrocław. Trasa będzie miała 415 kilometrów długości, a podróż ma trwać zaledwie 37 minut.



W finałowej dziewiątce znalazło się 7 krajów: Niemcy, Polska, Holandia, Estonia, Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy. Najdłuższa trasa znajduje się w Niemczech, gdzie okrąża ona niemal cały kraj i ma długość 1991 kilometrów.



Niestety, znalezienie się w tym elitarnym gronie wcale nie gwarantuje tego, że trasa rzeczywiście powstanie. Do tego potrzebne jest bowiem duże wsparcie ze strony inwestorów i państwa, a także ostateczne dopracowanie technologii przez SpaceX.



Na czym w ogóle polega idea Hyperloop? W specjalnej rurze, z której wypompowuje się nawet 99 proc. powietrza, umieszcza się kapsułę pasażerską. Dzięki zredukowanemu oporowi powietrza i braku oporu toczenia, "wagonik" poruszający się na poduszkach magnetycznych jest w stanie rozpędzić się do prędkości niemal 1 macha (ponad 1100 km/h), zużywając tyle energii, co samochód pędzący z prędkością ok. 130 km/h.



Pierwsza na świecie nitka superszybkiej kolei powstanie najprawdopodobniej w Dubaju. Rozwojem Hyperloop w Polsce zajmuje się zespół Hyper Poland, który tworzą absolwenci Politechniki Warszawskiej, pracujący pod opieką merytoryczną prof. Janusza Piechny.