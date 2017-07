HW-MS6500 - zakrzywiony soundbar Samsung z linii Sound+

Do nowej linii bezprzewodowych soundbarów Sound+ dołączył model HW-MS6500. Urządzenie wyróżnia się wysokiej jakości dźwiękiem, a dzięki zakrzywionej konstrukcji stanowi idealną parę dla telewizorów Samsung QLED TV i UHD Premium z zakrzywionym ekranem.

Zdjęcie HW-MS6500 /materiały prasowe

HW-MS6500 to kolejny soundbar, który powstał w Audio Lab - laboratorium audio firmy Samsung w Los Angeles. Zastosowano w nim rozwiązania i funkcje, które pozwolą osiągnąć świetne efekty audio w domowym salonie. Wśród nich wymienić można technologię Distortion Cancelling, która przeciwdziała zniekształceniom i zapewnia głębsze basy bez konieczności podłączenia osobnego subwoofera. Wykorzystanie systemu Surround Sound Expansion pozwala z kolei rozszerzyć optymalny obszar odsłuchu, tworząc efekt dźwięku przestrzennego. Szczególnie dobrze funkcja ta sprawdza się w trakcie oglądania filmów.

HW-MS6500 odtwarza formaty HD Audio, które zachowują wysoką jakość i pełnię oryginalnego dźwięku. Częstotliwość próbkowania wynosi 96 kHz / 24 bit.

Do telewizora możemy go połączyć bezprzewodowo: przez domową sieć Wi-Fi lub za pośrednictwem Bluetooth. Ciekawą nowością jest tryb Smart Sound. Wybierając tę opcję soundbar automatycznie przeanalizuje to, co aktualnie oglądamy i zaproponuje najlepszą - dopasowaną do treści - opcję odtwarzania ścieżki audio.

Aplikacja Multiroom, która dostępna jest na urządzenia mobilne z systemem Android i iOS pozwoli w pełni wykorzystać możliwości nowego soundbara. Za jej pośrednictwem możemy nie tylko sterować urządzeniem, ale także odtworzyć ulubioną muzykę z pamięci telefonu lub popularnych serwisów streamingowych.



Soundbar jest dostępny w dwóch wersjach: czarny HW-MS6500 i srebrny HW-MS6501.