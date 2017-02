Już w ostatni weekend lutego rozpocznie się Intel Extreme Masters 2017. Na takim wydarzeniu nie może zabraknąć firmy HP, producenta serii komputerów gamingowych Omen by HP.

Zdjęcie HP zaprasza na Intel Extreme Masters /INTERIA.PL/informacje prasowe

Intel Extreme Masters 2017 to mistrzostwa świata gier komputerowych i jedna z największych e-sportowych imprez na świecie, która co roku przyciąga setki tysięcy gości (w zeszłym roku gościło na niej130 000 osób!!!!). Jest niezwykłą okazją do spotkania znanych graczy, najlepszych zawodników, a także producentów gier i sprzętu gamingowego.

- W 2016 r. firma HP, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie graczy i entuzjastów na wydajny sprzęt, wprowadziła na polski rynek przełomowe komputery Omen by HP - charakteryzujące się wysoką jakością . Zależy nam na tym, aby Klienci mogli poznać nasze produkty, dlatego angażujemy sie w wydarzenia związane z grami. Już po raz trzeci będziemy obecni na Intel Extreme Masters w Katowicach. Spotkanie z ludźmi, dla których gry komputerowe są częścią życia, to dla nas niezwykle ważne doświadczenie, które z pewnością wpłynie na pracę nad kolejnymi urządzeniami jeszcze lepiej dopasowanymi do potrzeb miłośników gier - mówi Jacek Żurowski, Managing Director HP Inc Polska.

W tym roku HP zaprasza do odwiedzin stoiska na Intel Extreme Masters w katowickim Spodku w dniach 3-5 marca. Dla wszystkich gości HP zaplanowało na ten czas wiele atrakcji - od konkursów po turnieje. Zwycięzcy turnieju dnia zmierzą się w niedziele w finale, a zwycięzca otrzyma Omen by HP. Na stoisku będzie można poznać osobiście i zagrać z Vertez'em, Matuss'em oraz Forlify'. Blady Chris zapewni beatboxer'ową oprawę.

Firma HP postanowiła zaangażować się również w najważniejsze wydarzenie IEM, turniej Counter-Strike: Global Offensive. Co więcej została sponsorem festiwalu wirtualnej rzeczywistości VR, który odbędzie się ostatniego dnia imprezy.

I jeszcze dobra wiadomość dla wszystkich, którym nie udało się jeszcze nabyć biletów na Intel Extreme Masters, a w najbliższych dniach (do 28 lutego) planują zakup komputera gamingowego. Jeżeli zdecydują się na Omena by HP z procesorem Intel Core i5, bilety na każdy z 3 dni IEM, otrzymają gratis.